Covid-19 : l'allégement des protocoles dans les Ehpad était très attendu

"J'ai vu maman aujourd'hui. La dernière fois, c'était le 22 décembre. Elle a fait Noël et son anniversaire toute seule." Marie-Hélène Gaudinat ne supporte plus la situation. Sa mère, Sylvianne, 91 ans, est pensionnaire à l'EHPAD Taillegrain de Bourges. Dans cette résidence comptant près de 130 lits, la direction appliquait des règles strictes : chaque pensionnaire avait le droit à une visite de 30 minutes chaque mois. Créneaux que se partageaient Marie-Hélène et son frère, à tour de rôle.

"Il était important pour nous qu'un principe d'équité soit respecté pour chaque résident et donc que chacun ait le même nombre de visite, précise Bénédict Soilly-Loiseau, directrice adjointe du CH Jacques Coeur de Bourges dont dépend l'EHPAD Taillegrain.

Un discours que peine à entendre Marie-Hélène Gaudinat : "Maman a reçu les deux doses de vaccin... Sa santé décline, elle ne comprend pas pourquoi nous ne pouvons pas venir plus souvent. Nous n'avons pas eu de contact physique, de geste de tendresse, depuis un an !"

A la faveur d'un assouplissement des règles, annoncé ce week-end par Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l'Autonomie, Marie Hélène et sa maman Sylvianne, devraient pouvoir se rencontrer plus facilement dans les jours qui viennent.

Le nouveau protocle précise que les résidents protégés par une vaccination complète (deux injections suivies d'une période de 15 jours) "pourront se rendre chez leurs proches, sans se faire tester avant, après et s'isoler sept jours dans leurs chambres (...) Aujourd'hui, 87% ont reçu une première dose, 62% les deux et 50% bénéficient d'une couverture maximale", explique la ministre dans un entretien au Parisien.

Les personnes non vaccinées seront aussi autorisées à sortir. "Certains n'ont pas pu recevoir de doses parce qu'ils étaient souffrants au moment de la campagne ou parce qu'il y avait un cluster dans leur établissement. Ce n'est souvent pas volontaire, on ne peut donc pas introduire une discrimination, ce serait une double peine. Il est hors de question de les exclure des activités dans les Ehpad. Et il serait inhumain de dire, 'tu n'es pas vacciné, tu restes dans ta chambre'", justifie la ministre. Néanmoins, ces personnes devront elles être testées et respecter un isolement de sept jours à leur retour dans l'établissement.

Les activités collectives seront à nouveau autorisées, les portes des chambres "ouvertes aux familles" mais sur rendez-vous et les parois en Plexiglas seront retirées.

La direction de l'EHPAD Taillegrain admet qu'une grande proportion des résidents est désormais vaccinée. Pour permettre plus de visistes, L'EHPAD a aussi décidé d'embaucher deux personnes de plus pour augmenter le nombre de créneaux de rendez-vous possibles. "Et nous ne ferrons pas peser sur les résidents le coût de ces embauches" promet Bénédicte Soilly-Loiseau.

Reste que pour les familles, le temps est long. "Nous parlons de personne en fin de vie, pour qui chaque semaine compte. Ma belle-mère est morte du Covid en avril 2020 sans que nous puissions la revoir. Nous n'avons pu célébrer les obsèques qu'en septembre. C'est un traumatisme. J'ai peur qu'on ne m'appelle que la veille de la mort de Maman pour que je puisse lui dire au-revoir..." explique, émue Marie-Hélène Gaudinat qui a tenté de passer en force, en désespoir de cause. "Pour son anniversaire, j'avais un créneau mais j'ai eu un empêchement. J'ai demandé qu'on me donne un autre rendez-vous, cela m'a été refusé. J'aurais sans doute pas dû, mais je suis allée quand même à l'Ehpad porter à ma mère deux petits paquets de gâteaux secs. On m'a très mal reçu et on m'a menacé de me supprimer mes visites... Je me sens infantilisée et j'ai le sentiment que Maman est en prison..."