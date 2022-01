Covid-19: Les jauges compromettent la tournée des Bodin's en janvier, "il y a franchement de l'usure"

Ce lundi, les nouvelles mesures sanitaires commencent à s'appliquer, notamment les jauges pour les spectacles et concerts: 2.000 personnes en intérieur, 5.000 en extérieur. Ces jauges s'appliquent, pour l'instant, pour 3 semaines.

Je ne peux pas vendre 2.500 places au parc des Expos alors qu'il peut accueillir 15.000 personnes. C'est dingue.

De quoi sérieusement perturber la tournée des Zéniths du duo tourangeau les Bodin's. "On devait reprendre à Saint-Etienne, à Lyon, à Clermont-Ferrand... les trois premières semaines de janvier sont, encore une fois, reportées, si elles ne sont pas purement annulées" explique Claude Cyndecki, dit "Coco", patron de la société tourangelle Cheyenne Productions et l'un des plus gros producteurs de spectacles indépendants en France. Il peine à comprendre la pertinence de ces jauges. "C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut jouer à Tours, au Vinci, avec 2.000 personnes : c'est complet, les gens sont serrés les uns contre les autres. Mais par contre, je ne peux pas vendre 2.500 places au parc des Expos alors qu'il peut accueillir 10.000 personnes. Je pense qu'il y a une aberration. C'est dingue."

La tournée de Gims, on l'a reportée cinq fois, vous imaginez ?

Trouver des dates pour les reports devient de plus compliqué: à cause des multiples reports depuis le début de la pandémie, le calendrier est surchargé. "La tournée de Gims, on l'a reportée cinq fois, vous imaginez ?" déclare Claude Cyndecki. Et trouver des dates n'est pas le seul casse-tête. "Qu'est-ce qu'on fait de nos dates qui affichent complet ? De nos concerts en formule debout ? C'est pas cool, monsieur Castex, de nous laisser comme ça." Pour éviter un tri arbitraire des spectateurs, des concerts et représentations, comme les Bodin's, sont purement annulés. Il faut donc rembourser ceux qui ont pris leurs places. Et tout repenser pour le futur: le report, les affichettes, la communication...

"Il y a franchement de l'usure" admet Claude Cyndecki. "Les gens commencent à déprimer. A Cheyenne, j'ai perdu 50 à 60% des gens du bureau, qui sont partis faire autre chose. On est franchement en péril et la situation ne s'arrange pas." Pourtant, l'année 2022 s'annonce riche en événements, concerts, spectacles, en Touraine. "Presque trop de spectacles" s'amuse Claude Cyndecki, qui a casé de nombreux reports dans sa programmation... et qui espère que cette fois, les jauges et le coronavirus ne s'en mêleront pas.

Quelques dates à retenir pour la saison culturelle à venir

Entre les nouvelles tournées, celles en cours et celles reportées, les dates à caser sur le calendrier sont nombreuses en Indre-et-Loire. Parmi les grands noms de la variété française de passage en Indre-et-Loire en 2022 : Florent Pagny, le 25 janvier au parc des Expos de Tours, Garou, le 12 février au Vinci-Palais des Congrès, ou encore Patrick Bruel, qui affiche déjà complet au même endroit le 1er avril. Le mois de mars est très chargé au parc des Expos: Holiday On Ice, Vianney et Kendji Girac s'y produiront.

Jérémy Ferrari, qui n'avait pas pu venir en 2020, servira une double dose d'humour à ses fans, fin février, au Vinci et à l'espace Malraux. Anne Roumanoff, autre humoriste, s'invite elle à l'espace Malraux le 18 juin. Mois durant lequel Julien Doré sera sur la scène du parc des Expos (le 4). Et comme la saison est bien remplie, on déborde déjà sur la suivante. La saison 2022-2023 commencera fort, avec Vitaa et Slimane en septembre au parc des expos de Tours.