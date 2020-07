Coronavirus : les masques de l'Etat distribués à Craon, dans le sud de la Mayenne

Vous avez peut-être déjà récupéré vos deux masques. Au total, l'Etat en fournit 650 000 pour la Mayenne toujours en vulnérabilité élevée, en ce qui concerne l'épidémie de coronavirus. La distribution a commencé ce samedi 25 juillet dans quelques communes : à Villaines-la-Juhel au nord-est du département, à Cuillé dans le sud-ouest, à Châtres-la-Forêt près d'Evron ou encore, à Craon dans le Sud-Mayenne.

A Craon justement, cette distribution organisée par la municipalité était très attendue des habitants. Les élus se sont placés juste devant la salle des fêtes du Murier, près d'une boucherie, des commerces et les habitants défilent pour récupérer leurs masques.

Ils donnent leur nom, leur adresse et ils récupèrent deux masques par personne dans le foyer. Les élus précisent que chaque masque doit être lavé à 60° avant d'être porté pour la première fois et que c'est à renouveler après chaque utilisation.

Près de 150 personnes en moins d'une heure

Les Craonnais ont besoin de masques avec l'épidémie qui risque de perdurer. C'est le cas de Lydie qui est venue en prendre pour sa famille. "On a trois enfants de 19, 18 et 14 ans donc on profite que cette distribution concerne les plus de 11 ans. Ils en ont besoin surtout pour l'école, on verra à la rentrée mais on y pense déjà", explique cette maman.

Ces masques lavables, gratuits, ce sont aussi des dépenses en moins pour Olivier et Paulette par exemple. "Les masques, c'est un coût. La boîte de 50, elle est à 30 € je crois donc ce n'est pas rien", regrette le jeune homme. "Surtout quand on a des petits budgets comme moi, j'ai qu'une allocation adulte handicapé donc quand il y a toutes les charges et qu'il faut acheter ça, ça fait beaucoup", précise Paulette.

Plusieurs distributions à venir en Mayenne

Pour les Craonnais qui n'ont pas encore récupéré leurs masques, une nouvelle distribution sera sûrement organisée dans la semaine du 27 juillet au 2 août, et peut-être même au mois de septembre.

En Mayenne, la distribution des masques continue à partir du 27 juillet, elle se poursuit notamment en mairie à Villaines-la-Juhel.

Elle commence aussi à partir du lundi 27 juillet dans les maisons de quartier à Laval (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h), et c'est à partir du jeudi 30 juillet à Evron.