Covid-19 : les médecins non-vaccinés "sont dans l'exercice illégal de leur profession"

Invité de France bleu Saint-Étienne Loire, Jean-François Janowiak, président de l'Ordre des médecins de la Loire, a une nouvelle fois appelé les non-vaccinés contre le Covid-19 à sauter le pas.

Depuis ce vendredi, les tests de dépistages "de confort" sont devenus payants dans les pharmacies et les laboratoires. Les personnes non-vaccinées devront débourser entre 25 et 44 euros pour un test antigénique ou PCR. Il existe des exceptions, pour les mineurs, les personnes vaccinées ou celles qui possèdent une ordonnance de leur médecin. Mais pas sûr qu'elle soit si facile à obtenir fait comprendre ce matin Jean-François Janowiak, praticien à Saint-Étienne et président de l'Ordre des médecins de la Loire.

"Si un patient vient me voir pour avoir une ordonnance, je lui dirais de se vacciner et il n'y aura plus de problème", explique le médecin, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire. "Il n'y a pas de raison que les pouvoirs publics, nos impôts, payent le fait qu'ils ont fait un choix qui leur est propre et que je peux respecter. L'Assurance maladie va sûrement pister les médecins et regarder si certains se mettent à prescrire des tests chez des personnes qui ne rentrent pas dans les catégories qui peuvent bénéficier du remboursement. Il y a beaucoup d'exceptions, donc il reste uniquement la frange des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et là, on sera très vigilant concernant les médecins qui feront des prescriptions de complaisance."

Des sanctions disciplinaires pour les médecins non-vaccinés

Jean-François Janowiak est aussi revenu sur la fin de la tolérance concernant l'obligation vaccinale des soignants, aussi fixée au 15 octobre. "Nous avons une collègue de Montbrison qui a fait la une de l'actualité", explique le président de l'Ordre, en précisant que 99% des médecins sont vaccinés. "C'est son propre choix qui met ses patients en difficulté et ce n'est pas le fait de ne pas être vacciné. On imagine mal une infirmière dire brutalement 'Moi, je décide de pas me laver les mains'. Au bout d'un moment, on va lui dire 'Écoutez, si vous ne voulez pas vous laver les mains, faites un autre métier.' Donc les médecins non-vaccinés vont être informés qu'ils sont dans un exercice illégal de leur profession et ils vont être interdit d'exercer."

"S'ils décident de rester inscrits au tableau de l'Ordre des médecins", poursuit Jean-François Janowiak, "il est probable que dans quelque temps, l'Ordre des médecins décidera de les envoyer devant les chambres disciplinaires puisqu'ils ne seront déontologiquement plus en droit d'exercer la médecine, puisqu'ils n'ont pas toutes les obligations nécessaires à cet exercice. Il faut rappeler qu'on a d'autres vaccinations qui sont obligatoires. On peut difficilement imaginer que la liste de vaccins obligatoires n'évolue pas avec le temps et les médecins doivent s'y plier."