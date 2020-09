Covid-19 : volte-face de la préfecture de police, à Paris les clubs restent ouverts aux mineurs

Depuis 24 heures, les téléphones chauffent entre la préfecture de police de Paris et la mairie. Au coeur des échanges, les préconisations annoncées vendredi par le Ministère des Sports. Dans un premier temps, les mineurs pouvaient pratiquer le sport en clubs et en associations. Mais le préfet de police a mis son veto dès vendredi. Selon les informations de France Bleu Paris, plusieurs clubs avaient été informés vendredi, tard dans la soirée, de cette décision, ce qui a provoqué la colère de la mairie et une demande via les réseaux sociaux de Pierre Rabadan, l'adjoint aux Sports : "Nous demandons d’urgence à la préfecture de police de Paris de modifier l’arrêté pour permettre à minima aux mineurs de pratiquer leurs activités dans le cadre associatifs, comme l’a annoncé la ministre Roxana Maracineanu".

Quelques heures après ce message, Pierre Rabadan a finalement annoncé, toujours sur les réseaux sociaux, que la préfecture de police avait fait marche arrière. Et que l'arrêté allait être modifié.

Les piscines restent ouvertes à Paris

La bonne surprise pour les nageurs ! Alors que Jean Castex et Olivier Véran avaient laissé entendre jeudi soir que les piscines allaient fermer dans les zones d'alertes renforcées dont fait partie Paris, le Préfet de Police a décidé de les laisser ouvertes. En petite couronne, c'est à l'appréciation des préfets de département.