Covid-19 : Les piscines ouvertes à tout le monde à Paris, accès restreint pour les gymnases

Les piscines pourront rester ouvertes à Paris, qu'elles soient couvertes ou non. Et tout le monde pourra y aller. En revanche, les salles de sport devront fermer, sauf pour les activités périscolaires et extrascolaires et pour les entraînements de sportif de haut niveau.