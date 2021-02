Covid-19 : les pompes funèbres face à la surmortalité en Nord Franche-Comté

La Haute-Saône est le département qui a vu sa mortalité augmenter le plus, en Bourgogne Franche-Comté depuis le début de la deuxième vague de Covid-19 en septembre, selon les chiffres de l'Insee du 8 février 2021. Le département a eu 39% de morts en plus par rapport à l'an dernier sur la même période. À l'échelle de la région, il y a eu 28% de décès supplémentaires, avec en moyenne 120 morts par jour.

Cette surmortalité s'est traduite par une suractivité pour les pompes funèbres. "On a fait pas mal d'heures supplémentaires", se rappelle Mylène, secrétaire aux pompes funèbres de Lure. Selon elle, c'est au mois de novembre que tout s'est emballé. "Recevoir une famille le matin, préparer l'hommage avec une autre famille l'après-midi", énumère-t-elle.

Parfois on était obligés de prendre deux véhicules pour prendre en charge les personnes décédées - Jean-Paul, assistant funéraire

Cette hausse des décès représente pour cette entreprise du travail en plus, mais aussi du stress en plus, confie Jean-Paul, assistant funéraire depuis six ans dans l'entreprise. "Vu le nombre de décès, on était parfois obligés de faire plusieurs aller-retours dans les hôpitaux dans la même journée. Parfois on était obligés de prendre deux véhicules pour prendre en charge les personnes décédées, alors qu'habituellement on en fait un ou deux trajets par jour", explique-t-il.

Pendant plus de deux mois, les salariés doivent composer avec des cérémonies plus nombreuses, et plus compliquées à gérer. "Les familles ont eu un grand regret, c'est celui de ne pas pouvoir voir le corps en cas de décès lié au Covid-19. Il ne pouvaient voir que le cercueil avec des scellés posés par la police", développe Jean-Paul.

En cas de décès lié au Covid-19, impossible de voir le corps du défunt

Éric Paris, le gérant des pompes funèbres de Lure, explique que cette situation crée une "grande détresse" chez certaine famille. "Elles tombent des nues quand elles ne sont pas préparées à cette situation-là. Soit les gens sont complètement abattus, ou alors ils réagissent de façon plus agressive. C'est à nous de tempérer", poursuite Éric Paris.

On a réussi à se démultiplier - Gérald Ronfort, directeur des pompes funèbres Ronfort

"Pour des entreprises comme nous, des entreprises familiales, ce n'est pas toujours très simple psychologiquement", évoque Gérald Ronfort, directeur des pompes funèbres Ronfort à Lachapelle-Sous-Rougemont et à Belfort. "On a réussi à se démultiplier, mais c'est moins évident pour nous par rapport à des entreprises nationales. On a réussi à subvenir aux familles, avec des horaires doublés par rapport à d'habitude."

"Une fois les cérémonies faites, on allait chercher les autres défunts, et ça nous arrivait de recevoir les familles jusqu'à 22 heures le soir", se rappelle-t-il.

Une deuxième vague plus longue

"La première vague, on a réussi à la surmonter, malgré le surcroît énorme de décès qu'il y a eu", raconte Gérald Ronfort. "Nous avons réussi à régulariser le retard sur l'été, et après on a enchaîné tout de suite avec la deuxième vague. Vu que la deuxième vague est plus longue, la fatigue psychique et psychologique se fait ressentir." Depuis le mois de janvier, les pompes funèbres note un lent retour à la normale.