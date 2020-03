Covid 19 : les premières amendes dressées dans la Somme

Contrôles fixes et mobiles pour vérifier les attestations de sortie dans la Somme

Le troisième jour de confinement débute ce jeudi dans la Somme et les mesures sont pour l'instant respectées assure Stéphane Gamet, le commandant de l'escadron de la sécurité routière dans la Somme qui multiplie depuis mardi midi les contrôles

Une soixantaine de point de contrôle organisé dans la Somme

Fixes ou mobiles, plus de soixante points de contrôle ont été organisés ce mercredi dans la Somme détaille Stéphane Gamet. Le chef d'escadron vérifie les motifs de sortie des samariens hors de chez eux. Des sorties qui doivent rester exceptionnelles répète le gendarme : pour aller travailler, faire ses courses ou pratiquer une activité sportive proche de chez vous.

Interrogé par les auditeurs de France Bleu Picardie , Stéphane Gamet en appelle au civisme des habitants : il ne s'agit pas de prendre sa voiture pour aller faire un jogging, il s'agit de rester dans son quartier insiste le gendarme. Même chose pour promener le chien : cela doit se faire individuellement, pas en couple. En cas de décès, il n'est pas non plus possible de participer aux obsèques explique Stéphane Gamet.

Premières amendes à 135 euros dressées

Les gendarmes vont multiplier ces contrôles sur toute la durée du confinement et les effectifs sont suffisants selon le le commandant de l'escadron de la sécurité routière dans la Somme. Si l'objectif est dans un premier temps de faire de la pédagogie, les première amendes à 135 euros sont dressées. Ces mesures sanitaires ne doivent pas être prises à la légère martèle les gendarmes de la Somme : "restez chez soi, c'est sauver des vies"

L'interview de Stéphane Gamet, le commandant de l'escadron de la sécurité routière dans la Somme est à réécouter ici

Pour toutes questions sur les mesures de confinement décrétées par le gouvernement, vous pouvez contacter directement la préfecture de la Somme au 03.22.97.80.80