Covid-19 : les prises de rendez-vous pour la vaccination sont en hausse à Sillé-le-Guillaume

La vaccination, seule solution pour éviter une 4ème vague de l'épidémie de coronavirus ? C'est le message martelé par le gouvernement, notamment le ministre de la Santé Olivier Véran, depuis des semaines. Au centre de vaccination de Sillé-le-Guillaume, c'est surtout le début des vacances d'été qui a été marqué par une hausse des injections de premières doses : le message du gouvernement a-t-il été entendu ? Pas forcément. "Il y a un effet départ en vacances" explique Jean Marionneau, médecin retraité qui vient en renfort dans ce centre de vaccination et dans celui du Mans. "C'est pour cela qu'on a beaucoup de mineurs qui viennent se faire vacciner actuellement."

Une vaccination qui facilite la logistique des vacances

Certaines personnes cherchent à recevoir leur première dose sont d'ailleurs très pressées, départ au soleil oblige. "Tous les jours, on prend des gens qui se présentent sans rendez-vous" raconte Tatiana Lemercier, l'une des coordinatrices du centre de vaccination. "Par exemple, j'ai eu une famille qui partait en Corse et qui me disait qu'elle ne pouvait pas prendre le bateau sans vaccination." Ils sont ainsi plusieurs à préférer la vaccination au test PCR, qui a une durée limitée. "Il faut le faire, c'est tout" dit Angélique, qui a reçu sa première dose ce lundi 12 juillet. "Pour retrouver des activités, surtout, comme aller au musée."

"Les gens sont moins réticents" note Jean Marionneau. "Ils ont des gens qui se sont fait vacciner autour d'eux, il ne s'est rien passé de fâcheux, donc ils y vont à leur tour (...) les gens commencent aussi à avoir peur du variant delta. Ils demandent si le vaccin Pfizer couvre ce variant, ce qui est le cas." Et puis il y a ceux qui se projettent plus loin, comme Elodie, persuadée qu'en raison de son métier, la vaccination lui sera un jour imposée. "Je travaille avec des enfants (...) on sait qu'on va bientôt être obligés de le faire, autant anticiper et le faire maintenant."

Le centre de vaccination de Sillé-le-Guillaume a ouvert des créneaux ce mercredi 14 juillet, exceptionnellement, pour répondre à cette demande. Tous ces créneaux ouverts petit à petit ont été réservés en quelques jours, voire quelques heures pour les derniers.