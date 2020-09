Covid-19 : les rassemblements festifs limités à 30 personnes en Loire-Atlantique

En raison de la circulation de plus en plus active du virus, le préfet de Loire-Atlantique interdit les rassemblements festifs de plus de 30 personnes à compter du mardi 29 septembre.

Pas plus de 30 personnes pour assister à des rassemblements festifs en Loire-Atlantique

A partir du mardi 29 septembre, dans tout le département de la Loire-Atlantique, pour ralentir la propagation de la Covid-19 les rassemblements festifs sont limités à 30 personnes. Le préfet Didier Martin a pris cette décision sur proposition de l'Agence régionale de santé au regard de la circulation de plus en plus active du virus. Cette mesure concerne les manifestations organisées dans des salles polyvalentes, des salles des fêtes, sous un chapiteau ou dans une grange que vous auriez louée à un particulier. Les bars et les restaurants ne sont pas concernés.

Pas plus de 30 personnes pour un mariage

Si vous vous mariez, si vous fêtez un départ à la retraite ou votre anniversaire, si vous baptisez le petit dernier, si vous êtes l'organisateur d'un loto ou d'une soirée étudiante, vous pourrez accueillir plus de 30 personnes mais à une seule condition : qu'il n'y ait ni à manger, ni à boire. Chaque convive devra garder son masque pendant toute la durée de la manifestation et il y aura un siège vide entre deux invités. Si ces conditions sont impossibles à respecter, alors il ne devra pas y avoir plus de 30 personnes.