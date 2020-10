Covid-19 : les rassemblements limités à 1.000 personnes en Sarthe

Antarès ne pourra plus accueillir plus de 1.000 spectateurs pour les matchs du MSB.

Pour faire face à la reprise de l'épidémie de coronavirus en Sarthe, le préfet, Patrick Dallennes, durcit le ton. Le taux d'incidence monte à 187 cas de Covid-19 sur 100.000 habitants dans le département, ce mardi 27 octobre, contre 71 le 9 octobre, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de Santé. Le taux de positivité est également en augmentation : 13% des tests ressortent positifs. Il s'élevait à 12,5%, il y a deux semaines.

Des mesures qui précèdent celles du gouvernement

La préfecture de la Sarthe devance les annonces à venir du gouvernement. Peut-être un reconfinement partout en France ou l'extension du couvre-feu. Des débats et des votes auront lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat jeudi 29 octobre.

Les rassemblements sont limités à 1.000 personnes, hors organisateurs et sécurité, en Sarthe, dès ce mardi. Cette jauge est valable pour tous les établissements recevant du public, y compris Antarès et le MMArena, notamment pour les matchs du Mans FC et du Mans Sarthe Basket.

Les bars devront fermer plus tôt

Le préfet de la Sarthe oblige également tous les bars à fermer à 1h du matin. Il précise que des amendes pourront être mises en cas d'infraction.