Covid-19 : les restaurateurs franciliens manifesteront chaque vendredi contre les restrictions

Des bars et des restaurants fermés dans la métropole marseillaise, des bars obligés de baisser le rideau à 22h à Paris, "c'est en trop" pour l'UMIH, principal syndicat du secteur, lassé d'être "le bouc-émissaire" de ces restrictions anti-coronavirus. Il appelle au rassemblement, chaque vendredi, à partir du 2 octobre.

Tous les professionnels de la restauration sont invités à se mettre devant leur établissement, à 11h45, munis d'un brassard noir, symbole du deuil de la profession, et à faire le plus de bruit possible."C'est une action qui durera aussi longtemps qu'il le faudra", assure Franck Delvau, président de l'UMIH Paris-Île-de-France, qui dit redouter de nouvelles mesures pour la capitale.

On ne peut pas naviguer à vue, une fois ouverts, une fois fermés, ça suffit

Car la pression s'accentue à Paris. La capitale coche en tout cas toutes les cases, tous les indicateurs, pour passer en zone d'alerte renforcée au coronavirus. Le taux d'incidence est supérieur à 250 - 257 cas positifs pour 100.000 habitants - sur les sept derniers jours, il est supérieur à 100 pour les plus de 60 ans, et 30% des lits en réanimation occupés par des patients atteints du coronavirus.

"On entend que les indicateurs sont rouges et que peut-être les bars et restaurants fermeront totalement, mais on ne peut pas naviguer à vue, une fois ouverts, une fois fermés, ça suffit, peste Franck Delvau. On ne peut pas être la variable d'ajustement. Si on passe vraiment au rouge écarlate, comment peut-on continuer à ouvrir les centres commerciaux et fermer les bars et restaurants ? Ça n'a aucun sens."