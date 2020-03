Covid-19 : les rugbymen des Martres-de-Veyre livrent les personnes vulnérables sur la commune

"On s'est dit pendant le confinement, on attend que ça se passe, et après on se remet à courir, ou alors on essaye de se rendre utile". Nicolas Rey n'en revient pas. "On a fait six livraisons hier, et demain c'est essentiellement des commandes pour le boucher" poursuit l'un des piliers de l'équipe des "Grognards", l'équipe de rugby loisir du club.

les gestes barrières sont respectés

Au total, ce sont 23 joueurs ou dirigeants de l'USMV qui se sont portés volontaires pour venir en aide aux plus vulnérables sur la commune.

La liste canicule

La municipalité, qui porte la logistique, a repris la liste canicule pour interroger les potentiels bénéficiaires. Ce service est gratuit, et réservé aux personnes âgées de 70 ans et plus ou actuellement en situation de handicap, qui ne peuvent plus se déplacer par leurs propres moyens et qui ne peuvent bénéficier de la solidarité familiale ou de proximité.

La mairie nous fournit les gants et les masques... Nicolas Rey, pilier de l'équipe des "Grognards"

"Au début, c'était essentiellement pour les courses au supermarché, mais cela fonctionne très bien, et les commerçants aussi ont joué le jeu" ajoute Nicolas Rey. Jouer grouper, comme sur le terrain, ça paraît l'évidence pour ce pilier du club.

Pour être livré, il faut passer commande la veille. Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site internet de la mairie des Martres-de-Veyre.