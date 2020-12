Covid-19 : les salariés landais du bâtiment ont du mal à se restaurer le midi dans de bonnes conditions

Les chefs d'entreprises landais du BTP et leurs salariés veulent pouvoir déjeuner au chaud pendant la crise sanitaire. Le coronavirus affecte en effet les conditions de travail des 10 000 salariés du bâtiment dans les Landes. Les salariés des 4200 entreprises landaises du bâtiment ne peuvent pas se restaurer dans de bonnes conditions le midi à cause de la fermeture des restaurants depuis le 30 octobre dernier.

La CAPEB des Landes, organisation qui représente la profession, a mené une enquête auprès des chefs d'entreprise. Résultat : sept chefs d'entreprises sur dix évoquent des difficultés pour la pause déjeuner. "Les salariés du BTP n'ont pas la possibilité de se restaurer dans des conditions sanitaires et de confort dignes de ce nom" explique le secrétaire général de la CAPEB 40, François Corbi. "Ils mangent soit sur le chantier et éventuellement dans leur véhicule. Quand on voit les conditions climatiques de ces derniers jours et les fortes pluies, nécessairement, on ne respecte pas les consignes sanitaires : si les salariés sont plusieurs dans le même véhicule, vous imaginez la situation et puis au niveau du confort thermique, je vous laisse imaginer également les difficultés".

Cette situation peut avoir un impact sur l'état de fatigue des actifs du BTP l'après-midi et potentiellement sur leur sécurité déplore François Corbi. La CAPEB 40 a alerté la préfète des Landes début novembre sur la situation.

Les salariés du BTP ne déjeune pas dans des conditions sanitaires et de confort dignes se désole le secrétaire général de la CAPEB des Landes François Corbi Copier

La CAPEB 40 explique que des solutions existent pour régler cette situation. "La première serait tout simplement de donner accès, aux salariés et aux artisans du BTP, aux restaurants routiers qui sont eux ouverts". François Corbi explique aussi que "dans d'autres départements, il a été imaginé l'ouverture de salles publiques, des collectivités qui mettraient à disposition un lieu d'accueil chauffé pour permettre à tous ces acteurs du BTP de pouvoir se restaurer dans des conditions dignes".

François Corbi, secrétaire général de la CAPEB des Landes, évoque les solutions proposées par son organisation professionnelle pour pallier ce problème de la restauration difficile des salariés du bâtiment Copier

Le député LREM des Landes, Lionel Causse, a écrit le 28 novembre dernier au Président de la République pour lui proposer d'autoriser la réouverture de restaurants au bénéfice des ouvriers, sur décision du préfet, après consultation des organisations professionnelles du BTP et de la restauration. Les ouvriers devraient réserver et présenter une carte professionnelle délivrée par la chambre des métiers.