Covid-19 : les sans-abris, éloignés du circuit médical, se font vacciner à Nancy

Dans le hall de l'accueil de jour, tout le monde parle de la vaccination. Entre deux cafés, les plus téméraires rassurent les frileux de la piqure : "tu fais comme moi tu regardes le mur !", "T'as pas le temps de dire ouf, ca y est, t'es piqué, boum!" Ce mardi, uneopération spéciale est organisée pour vacciner les volontaires. Alors que plus de 40 millions de Français ont désormais reçu une première injection, certains publics restent éloignés du circuit classique de la vaccination. C'est le cas des sans-abris, qui ne voient pas de médecins, n'ont pas accès à internet.

S'ils développent un covid, malgré leurs âges, souvent jeunes, ils ont des chances de développer des complications.

Pour venir jusqu'à eux, un dispositif spécifique est mis en place par la métropole de Nancy, le CHU et l'Agence régionale de santé, en partenariat avec l'accueil de jour de l'ARS, rue Saint-Anne. Les équipes du centre de vaccination d'Heillecourt ont fait le déplacement. Certains sans abris s'inquiètent, d'autres ont des questions plus pratiques. "Tu as ta carte vitale ou pas ?", interroge une volontaire de la croix blanche. "Non, on me l'a volée mais je connais le numéro par cœur, répond Cédric, sac à dos sur l'épaule. Mais...c'est quoi comme vaccin ? Il y a des effets secondaires ?"

Cédric va pouvoir discuter avec le médecin, pour répondre à toutes ses questions. "Je pense quand même le faire. On traîne de 8h à 22h dans la rue donc c'est très important pour nous", confie-t-il. Les 300 000 sans abris en France sont particulièrement fragiles face à la pandémie. "Ils sont exposés en continue à la population, sans pouvoir respecter les gestes barrières, explique Jérémie, interne en médecine au CHU de Nancy et volontaire sur ces dispositifs de vaccination. Ce sont des personnes fragiles mais qui sont très peu suivies sur le plan médical donc ils ont souvent des pathologies qui sont méconnues. Et s'ils développent un covid, malgré les âges, souvent jeunes, ils ont des chances de développer des complications."

Là c'est très bien on est venus nous voir pour nous en parler. Les centres de vaccination je ne sais même pas où ils sont.

Avant Cédric, c'est au tour d'Antoine d'y aller. "Je suis content ! Je vais pouvoir faire des choses avec ma femme, sa fille, confie-t-il une fois sa première injection reçue. Là c'est très bien on est venus nous voir pour nous en parler. Les centres de vaccination je ne sais même pas où ils sont." Pour Lucile, éducatrice spécialisée, l'enjeu n'est pas de les convaincre mais bien de les informer : "ils sont déjà conscients qu'il y a un pass sanitaire, ils sont conscients du contexte, mais ils ne sont pas toujours conscients qu'ils ont la possibilité de venir ici pour se faire vacciner." Dernier défi : s'assurer qu'Antoine revienne pour sa deuxième injection, prévue début septembre.