Covid-19 : les statistiques de l’INSEE qui font mal en Corse …

6 % de mort en plus en Mars 2020 par rapport à Mars 2019. L’INSEE précise toutefois " qu'il n’est pas possible d’imputer systématiquement les excès de mortalité à l’épidémie du Covid-19 ". Néamoins, quand on se plonge plus profondément dans les chiffres, la Corse du Sud enregistre une hausse de 40 % de surmortalité. Il n’y a que le Haut-Rhin pour faire pire ( 84 % d’augmentation ). Les 2 départements comptent des cluster ( Mulhouse et Ajaccio ).

En Corse du Sud, 131 personnes sont décédées au 23 mars contre 92 en 2019.

Surmortalité constatée en Corse-du-Sud © Radio France - Didier Arnoux

A l’inverse, la Haute Corse s’en tire mieux puisque là les chiffres 2020 sont meilleurs que les 2019

La Haute-Corse préservée ( pour l'instant ? ) © Radio France - Didier Arnoux

Si le Covid-19 est directement responsable à cette heure de la mort de 32 personnes ( 28 en milieu hospitalier, 4 en EHPAD ), pour les autres personnes décédées en mars d'autres paramètres seraient à prendre en compte. Une grippe qui dégénère, des pathologies compliquées et des soins dont l’accès est moins facile. Les causes peuvent être multiples mais, les conséquences sont là, surtout en Corse du Sud. Le Covid 10 fait des dégâts. Et malheureusement, on peut craindre que la crise n’est pas encore derrière nous