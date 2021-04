Covid-19 - "Les trois prochaines semaines vont être terribles" : Jean-François Timsit de l'hôpital Bichat

Jean-François Timsit chef du service réanimation de l'hôpital Bichat à Paris était l'invité de France Bleu Paris ce jeudi pour réagir aux annonces du président de la République.

Peut-on augmenter la capacité d'accueil des hôpitaux ?

Emmanuel Macron a dit mercredi qu'il veut augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux. Il veut passer de 7.000 lits à 10.000 lits. Selon Jean-François Timsit, "En Ile-de-France, on est déjà assez proche des limites du système... Le souci c'est qu'il ne reste pas grand chose comme marge de manœuvre. On pourrait fermer certaines cliniques privées qui font que de la chirurgie programmée" ce qui permettrait de récupérer du personnel spécialisé dans la réanimation.

"Ce qui va nous aider, ajoute le médecin, c'est que comme il y a un confinement, même si on autorise une certaine partie de la population à aller en vacances ailleurs ou en télétravail, on va peut-être avoir un certain exode des Parisiens ce qui va diminuer la charge en patients qui n'ont pas forcément la covid et qui viennent à l'hôpital". Il précise qu'en ce moment les hôpitaux ont 40% de malades qui n'ont pas la covid.

Y-a-t-il une possibilité de renforts ?

"Malheureusement on n'aura pas de renfort des autres régions" précise Jean-François Timsit qui estime que cela va être très compliqué d'arriver aux 10.000 lits. Des renforts grâce aux hôpitaux militaires, aux étudiants en médecine, aux écoles d'infirmières : "Ils nous ont déjà rejoints", assure le chef du service réanimation de Bichat.

Il ne croit pas aux renforts du service de santé des armées car "avec l'arrêt du service militaire, ce n'est quand même pas énormément de personnes". Il espère beaucoup du Raid mais "j'ai du mal à penser qu'ils sont capables d'assurer 30% de l'activité de soins critiques" dit-il en ajoutant qu'ils seront les bienvenus et que quelques hôpitaux de campagne seront toujours utiles dans certaines régions en difficulté et à Paris "pourquoi pas dans des quartiers populaires".

"Les trois prochaines semaines vont être terribles" - Jean-François Timsit

La fermeture des écoles est une bonne chose mais c'est compliqué à gérer. Il faut penser aux jeunes. Il faut les occuper. Ils sortent dehors mais ils se regroupent sans masque, sans distanciation et en rentrant chez eux ils contaminent leurs proches.

Les jeunes ont moins peur que l'année dernière, constate Jean-François Timsit qui craint des contaminations en masse et l'arrivée de malades dans une dizaine de jours. Il pense qu'il faut une "responsabilité collective pour le bénéfice de tous".

Il conclut : "On va s'en tirer, l'idée est de sauver tout le monde même si de temps en temps on est obligé de dégrader les soins qu'on fait habituellement parce qu'on n'aura pas des chambres individuelles pour tout le monde, il faudra faire un peu de réanimation hors les murs avec un peu moins de surveillance..."