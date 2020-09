Covid-19 : les vendeurs en colère après l'annulation des puces de Carnon

"Pourquoi uniquement à Carnon ?". Depuis vendredi, cette question occupe une bonne partie des journées de Maryline, vendeuse aux puces de Mauguio-Carnon. Face à la recrudescence des cas de covid-19 dans le département, la mairie de la commune a décidé de prendre des mesures sanitaires locales : les vides-greniers, les bals, les soirées sont interdites jusqu'à nouvel ordre dans l'espace public. Cela concerne aussi les puces, qui ont lieu tous les dimanches matins. "À Palavas, Villeneuve-lès-Maguelone, Lunel, tout est ouvert, observe Maryline. Et ce que je comprends encore moins, c'est que sur Carnon, tous les clubs sportifs sont ouverts. Le tennis, le foot en salle, la musculation, la gym et le marché alimentaire. Donc je me pose la question de savoir pourquoi ?"

Dans son communiqué, la mairie précise qu'"Il est de notre responsabilité de limiter les sources de contamination en veillant à ne pas autoriser de manifestations où la distanciation physique ne peut être garantie".

Les vendeurs sont d'autant plus en colère qu'ils ont été prévenus tardivement. Or pour certains, ces puces constituent un complément de revenus indispensable. "Il y a des gens qui attendent ça pour manger, résume Maryline. Moi je suis retraitée, j'en ai besoin pour payer mon loyer. Je connais une famille, c'est une dame seule avec son fils. Dans la semaine, elle mange avec ce qu'elle gagne le dimanche. Elle se faisait une joie de reprendre, et là elle ne peut pas. Je comprends encore moins cette décision, vis à vis de ces gens-là. C'est leur enlever le pain de la bouche".