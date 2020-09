Covid-19 : "Maintenant, ça va être tolérance zéro !"

Face au rebond de l'épidémie de covid-19, "ça va être tolérance zéro" prévient sur France Bleu Picardie le directeur départemental de la sécurité publique dans la Somme. David Preud'homme indique que plusieurs fermetures administratives devraient être prononcées prochainement à Amiens : "la décision est dans les mains de la préfète de la Somme. Depuis la rentrée, nous sommes très présents sur le quartier Saint-Leu avec des opérations toutes les semaines. Nous avons constaté un certain nombre de manquements parfois graves aux règles de sécurité sanitaire c'est-à-dire que les individus se massent de manière très importante dans les débits de boissons sans _masque_, sans aucun respect des gestes barrières ce qui a motivé le fait de demander un certain nombre de fermetures administratives".

Plus de 1 000 verbalisations

Pendant le confinement, il y a eu 55 000 verbalisations lors des contrôles des autorisations de sortie. Et depuis le début du mois de juillet, le non respect du port du masque a donné lieu à plus de 1 000 verbalisations précise le DDSP de la Somme.

Mariages et rodeos sauvages

Invité de France Bleu Picardie ce mardi à 8h10, David Preud'homme est aussi revenu sur les débordements lors des cortèges à l'occasion de certains mariages à Amiens ou encore sur les rodeos sauvages à Glisy à l'est de la métropole amiénoise : "moi ce que je veux c'est que les gens comprennent que quand on prend une voiture, quand on prend une moto, on porte une responsabilité y compris pénale".

L'interview de David Preud'homme, directeur départemental de la sécurité publique dans la Somme est à écouter ici.