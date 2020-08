Covid-19 : masque obligatoire dans l'hypercentre de Valence à partir du 31 août

Comme beaucoup d'autres villes, Valence passe au masque obligatoire dans les rues et sur les places de l'hypercentre à compter du 31 Août. Le maire a saisi le Préfet pour qu’un arrêté préfectoral soit pris prochainement en ce sens. "Cette mesure", explique la municipalité, "a pour objet de limiter la propagation du virus dans les espaces de rassemblements plus denses, en particulier dans les rues piétonnes et à proximité des plus importants établissements recevant du public". Tout contrevenant encourra une amende de 135 €.

Par ailleurs, la Ville incite les Valentinois à se faire dépister gratuitement. Retour de congés, projet de voyage, rassemblements familiaux ou festifs : toute personne se trouvant dans l’une de ces situations à risque est fortement invitée à se faire tester au plus vite, de préférence avant la reprise du travail et des activités.

Selon Nicolas Daragon, le maire, "le test est simple et gratuit. Il s’agit d’un simple prélèvement par voie nasale ou salivaire, et les résultats sont disponibles en 24 heures. A titre personnel, je me ferai tester dès mon retour pour protéger mes proches. Je vous invite à faire de même !"

Découvrez le secteur concerné :