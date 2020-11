Covid-19: "On n'est pas sorti de l'auberge" pour l'urgentiste Philippe Juvin

Alors que le premier ministre a annoncé un confinement inchangé jusqu'au 1er décembre au moins, le Pr. Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, a rappelé que le confinement est la seule stratégie "efficace" pour faire baisser les courbes. "Souvenez-vous le 15 mars, nous confinons, nous avons une inflexion de la courbe le 8 avril en Ile-de-France, et cela nous permet de dé confiner seulement un mois plus tard."

Mais "nous ne sommes pas encore au pic" rappelle Philippe Juvin. D'autres paramètres entrent aussi en ligne de compte pour cette deuxième vague. Ce confinement plus allégé peut-il ralentir la baisse des courbes et le déconfinement ? "Difficile à dire, c'est vrai qu'il est plus souple mais en même temps, aujourd’hui on porte des masques, on teste davantage, donc on ne sait pas encore de quel côté la pièce va retomber". Et de conclure en guise d'avertissement : "on n'est pas sorti de l'auberge".

Un avant et un après 13 novembre aux urgences

Sur France Bleu Paris, ce vendredi 13 novembre, le Pr. Philippe Juvin est aussi revenu sur cette nuit des attentats il y a cinq ans. Le 13 novembre 2015, son service voit arriver des dizaines de patients, dans une ambiance bizarrement "silencieuse." Il nous l'avait raconté, avec beaucoup d'émotion, quelques jours après les attentats, sur France Bleu Paris. Cinq ans après, lui reste cette "image de sidération".

Ce soir-là, "nous avons attendu longtemps et puis brutalement une cinquantaine de patients sont arrivés d'un coup, des patients jeunes, qui ne parlaient pas. Puis sont arrivés les familles qui cherchaient leurs proches. Tout ça nous a définitivement marqués."

L'émotion est toujours là pour l'urgentiste qui a appris à faire face à cette nouvelle menace avec ses équipes. "Depuis il y a eu d'autres attentats, nous vivons avec cette idée que ça peut arriver." "Nous avons des procédures spécifiques à ce type de menace, du matériel que nous n'avions pas il y a cinq ans. Clairement nous sommes passés après le Bataclan, d'une période à une autre".