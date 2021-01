Covid-19 : neuf centres de vaccination ouverts en Ile-de-France

Le gouvernement met un coup d'accélérateur sur la vaccination. Les plus de 75 ans pourront être vaccinés dès la fin du mois, et tous les Français auront bientôt la possibilité de s'inscrire pour prendre rendez-vous. En région parisienne, neuf centres sont opérationnels et d'autres ouvrent mercredi.