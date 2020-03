Covid-19 : "nous n'avons pas diagnostiqué l'ensemble des cas," dit le directeur régional de l'ARS Bretagne

Samedi 14 mars, Edouard Philippe a décrété le passage au Stade 3 de l'épidémie de Coronavirus. Une nouvelle étape dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le pays. En Bretagne, le nombre de cas confirmés continue d'augmenter. Il est essentiel de respecter les mesures sanitaires énoncées par les autorités rappelle le directeur de l'Agence régionale de Santé, Stéphane Mulliez, ce lundi 16 mars.

"La situation est grave" dit le directeur général de la santé ce lundi matin. Les mesures pris sont-elles suffisantes ?

On a pris des mesures importantes avec la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités. C'est une mesure forte et importante car on sait que les enfants observent moins bien les gestes barrières. Cela va permettre de freiner la propagation du virus. Notre objectif c'est de faire en sorte que les cas n'augmentent pas trop vite, pas de les diminuer. On veut aussi privilégier le télétravail et maintenir le travail que lorsqu'il est nécessaire.

Durcir le confinement peut-il sauver des vies ?

Ce qui peut sauver des vies et limiter la propagation du virus c'est la distanciation sociale. C'est ce qui va permettre de surmonter cette crise. Il faut éviter les contacts entre personnes. Le virus ne circule pas seul indépendamment. Ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler entre eux. L'appel au civisme doit permettre d'observer ces règles et les mesures fortes annoncées par le Premier ministre vont permettre de limiter la contamination.

On entend des témoignages de soignants débordés, de services asphyxiés. L'hôpital peut-il faire face ?

On travaille depuis de longues semaines pour préparer au mieux les hôpitaux. La semaine dernière on a donné pour instruction de reporter les opérations qui pouvaient être reportées à plus tard. Les hôpitaux bretons vont être très sollicités. Il faut donc mobiliser le maximum des ressources sur les patients Covid-19 d'où l'importance de reporter les opérations qui peuvent l'être.

Qui sont les personnes touchées par le Covid-19 ?

Ce matin nous avons 195 cas enregistrés. Ce sont notamment des personnes qui ont au-delà de 60 ans. Nous avons aussi de plus jeunes personnes. En général, dans 80% des cas le Covid-19 est bénin voire asymptomatique. Dans 15% des cas il nécessite des soins importants et intensifs à l'hôpital. On ne sait pas exactement quel est le nombre de cas réels. Nous n'avons pas diagnostiqué l'ensemble des cas. Voilà pourquoi nous appelons maintenant aux mesures de distanciation sociale.