Covid-19. Nouvel appel à la vigilance du préfet de la Haute-Savoie.

"C’est comme en montagne, ce que nous voulons éviter c’est le dévissage." Ce jeudi, le nouveau préfet de la Haute-Savoie a lancé un nouvel appel à la vigilance concernant la circulation du coronavirus dans le département. "Aujourd’hui, la situation est préoccupante", indique Alain Espinasse qui se base sur les derniers chiffres fournis par l’Agence Régionale de Santé (ARS). "Le taux d’incidence est remonté à 30,1 pour 100 000 habitants alors qu’il n’était que de 26,8 début août", détaille le préfet.

Communiquer sur les chiffres est toujours compliqué avec le risque de lasser (…) mais quand on regarde les chiffres bruts, la tendance est à la dégradation." - Alain Espinasse, préfet de la Haute-Savoie

Vigilance

"Depuis un mois, les indicateurs du département de la Haute-Savoie démontrent une recrudescence des cas de coronavirus, poursuit le représentant de l’État dans la département. La crise sanitaire dure et menace de s’aggraver. En cette fin de période estivale et de rentrée, les comportements à risque ont tendance à se multiplier. Nous devons donc rester extrêmement prudents et vigilants, individuellement et collectivement."

Hospitalisation

La préfecture et l’ARS appellent l’ensemble des Haut-Savoyards à poursuivre l’application stricte des gestes barrières (port du masque, distanciation, lavage des mains…). Depuis le 1er septembre, le nombre d’hospitalisations est également reparti à la hausse dans le département. Actuellement, 28 personnes ont été hospitalisées dont une se trouve en réanimation. "Nous ne cherchons pas à dramatiser", explique le directeur régional de l’ARS qui rappelle cependant que tous les indicateurs "sont inquiétants". "On ne souhaite pas dramatiser, affirme Jean-Yves Grall. Mais la population doit être consciente que le virus circule toujours."

La crainte est de voir un emballement des contaminations avec un engorgement des hôpitaux." - Jean-Yves Grall, directeur régional de l’ARS