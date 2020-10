Covid-19 : état d'urgence sanitaire et nouvelles mesures en Haute-Vienne, ce qui change dès ce samedi

Ce jeudi soir, le taux d'incidence de l'épidémie de coronavirus en Haute-Vienne a dépassé la barre des 150 cas pour 100.000 habitants (150,5). Et comme l'état d'urgence sanitaire entre en vigueur dans toute la France, le Préfet de la Haute-Vienne Seymour Morsy, constatant que "malgré nos efforts, la propagation du virus progresse" a décidé de prendre de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer cette progression.

Ainsi, dès ce samedi 17 octobre, de nouvelles règles doivent être appliquées :

- Dans tous les lieux où l'on est assis comme les cinémas, les cirques ou les salles de conférence ou de réunion, la règle d’1 siège sur 2 devra s’appliquer entre deux personnes ou deux groupes de personnes ou familles. Les groupes doivent d'ailleurs être limités à 6 personnes maximum.

- Dans tous les lieux où l’on circule debout, comme les centres commerciaux, les supermarchés, les musées, les foires et salons, les zoos, le nombre de visiteurs sera régulé sur la base d’une règle de 4 mètre carrés par personne. Il appartient aux gestionnaires des lieux d’évaluer cette capacité et de la faire respecter.

- Les salles de spectacles et rencontres sportives avec public peuvent poursuivre leur activité mais en veillant plus que jamais à faire respecter la distance d’1 siège entre 2 personnes ou entre groupe de 6 personnes venant ensemble.

- Les cafés et restaurants, s’ils respectent les gestes barrière, le port du masque, les distanciations sociales, restent ouverts. Mais tous les restaurants de France, et donc de Haute-Vienne aussi, doivent appliquer le protocole sanitaire renforcé : les tables ne pourront pas recevoir plus de 6 personnes, 1 mètre devra être respecté entre chaque chaise (et non plus entre les tables) et un registre des clients avec leurs coordonnées doit être systématiquement mis en place et cela dès ce samedi midi.

- Par ailleurs, le Préfet de la Haute-Vienne saisit les maires du département pour qu’ils prennent un arrêté obligeant le port du masque devant les écoles dès la rentrée prochaine de novembre mais également à l’extérieur des structures péri-scolaires tels que les accueils de loisirs qui au cours des deux semaines qui viennent seront en activité. S’ils ne le font pas d’ici mercredi, ils risquent une amende passerait de 135 euros.

- Enfin, dès lundi prochain, comme annoncé dès ce jeudi par le Premier Ministre Jean Castex toutes les fêtes privées comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans les salles des fêtes, dans les salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public de Haute-Vienne seront interdites.