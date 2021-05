Covid 19 : Opération dépistage sur la route des vacances sur l'A10 avec les pompiers des Deux Sèvres

Un petit test covid pendant la pause pipi sur la route des vacances. Même pendant ce pont de l'ascension le virus n'était pas très loin. Dans les Deux Sèvres les pompiers du SDIS 79 étaient mobilisés pour tester les touristes.

Un centre de dépistage éphémère a été installé ce samedi 15 mai dans l'aire d'autoroute des Ruralies à Vouillé sur l'A10 (également appelée aire poitou charente). Leur objectif, éviter que les retrouvailles entre amis ou en famille ne virent au cluster.

Huit sapeurs pompiers, formés spécialement sont mobilisés. Manu par exemple va voir les gens qui font une pause et fait le rabatteur. Des tests antigéniques dont le résultat est connu en 15 minutes.

C'est une bonne occasion de faire une pause (...) On préfère être prudent

Les candidats sont nombreux. Pour Oriane et Eric sont père, ce dépistage ne pouvait pas mieux tomber. "On va voir les grands parents tout à l'heure dans les Landes donc on voulait se faire tester avant et c'est pratique sur l'aire d'autoroute", juge la jeune femme. "C'est une bonne occasion de faire une pause", complète son père. "On avait acheté des autotests en pharmacie mais là, ça sera surement mieux fait. On préfère être prudent".

"Isoler et casser la chaîne de contamination"

Une centaine de tests sont réalisés dans la journée selon Annie Fouchereau, infirmière au SDIS 79 qui supervise l'opération. "Ce sont des gens qui partent en vacance ou qui en reviennent et qui en profitent pour se faire tester. L'objectif de ce dépistage massif c'est de pouvoir détecter les personnes afin de les isoler et de casser la chaîne de contamination."

Avec les long week end et les vacances scolaire qui arrivent, d'autres opération de dépistage seront organisée sur l'aire des Ruralies ces prochaines semaines.