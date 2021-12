Covid-19 : où en est l'épidémie à la veille de Noël dans les Hauts-de-France ?

A l'approche de Noël, fête tradionnelle familiale, de nombreux Français font des tests préventifs pour se rassurer alors que la cinquième vague traverse notre pays. Où en est l'épidémie dans les Hauts-de France ? Contaminations, hospitalisations, vaccination, on fait le point.

Est-ce un petit miracle de Noël ? Dans les Hauts-de-France, le nombre de contamination est en baisse depuis le 15 décembre. Le pic de la cinquième vague a été atteint ce jour là avec 452 cas positifs pour 100 000 habitants. Il est redescendu à 434 cas pour 100 000 habitants au mercredi 22 décembre. Un répit avant que le variant Omicron ne fasse repartir à la hausse le nombre de contamination ?

Il n'y a que dans l'Oise que le taux d'incidence continue de progresser. Il atteint 410 cas pour 100 000 habitants. Dans les autres départements, il baisse. Dans le Nord, le taux d'incidence est de 529 cas. Le pic de la cinquième vague a été atteint le 15 décembre dans ce département avec 554 cas pour 100 000 habitants. Dans le Pas-de-Cas, le taux d'incidence atteint 378 cas positifs contre 431 cas le 12 décembre, jour de son pic.

Dans la Somme, il reste relativement stable avec 323 cas pour 100 000 habitants. Dans l'Aisne, le taux d'incidence est resdescendu à 278 cas contre 292 cas le 15 décembre, date du pic de la cinquième vague.

Pression forte à l'hopital

La pression est forte dans les hopitaux de la région. 62% des lits de réanimations et de soins intensifs sont occupés par des patients atteints de Covid-19. Dans les hopitaux de l'Oise, la situation est encore plus critique puisque ce pourcentage atteint 97%

Dans les Hauts-de-France, 1 255 personnes sont hospitalisées pour un covid-19 selon les chiffres de Santé publique France au mercredi 22 décembre 2021. C'est 68 patients de plus en une semaine. Le Nord est le département le plus touché avec 59 hospitalisations de plus en sept jours.

On compte 270 patients en soins critiques, soit 28 de plus en une semaine.

Près de 4 habitants sur 10 ont reçu une troisième dose

La décision du gouvernement de transsformer le pass sanitaire en pass vaccinal a poussé un grand nombre de personnes à recevoir la dose de rappel. Dans les Hauts-de-France, près de 2 millions des personnes ont déjà reçu une troisième dose, soit 37,5% de la population éligible (12 ans et plus).

Dans notre région, 92% des habitants ont reçu deux injections au mardi 21 décembre 2021, selon les chiffres de Santé publique France. Cela représente précisément 4 454 213 personnes.