Covid-19 : où en est l'épidémie à la veille de Noël en Normandie ?

A l'approche de Noël, fête tradionnelle familiale, de nombreux Français font des tests préventifs pour se rassurer alors que la cinquième vague traverse notre pays. Où en est l'épidémie en Normandie ? Contaminations, hospitalisations, vaccination, on fait le point.

Il n'y aura pas de miracle de Noël en Normandie ! Le nombre de contaminations continue de progresser dans la région. Le pic de la cinquième vague n'est pas encore atteint.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait évoqué un pic autour du 15 décembre. Mais le variant Omicron est en train de rebattre les cartes. Le taux d'incidence atteint 297 cas positifs pour 100 000 habitants en Normandie contre 270 il y a une semaine.

C'est en Seine-Maritime que le nombre de contaminations est le plus élevé avec 339 cas positifs pour 100 000 habitants, suivi de l'Orne (307 cas) et de l'Eure (306 cas). Le taux d'incidence atteint 264 cas pour 100 000 habitants dans le Calvados.

Le département de la Manche fait figure d'exception avec un taux d'incidence en baisse. On compte 218 cas pour 100 000 habitants au mercredi 22 décembre contre 242 cas une semaine plus tôt.

Un tiers des lits de réanimation occupés par des patients Covid

En Normandie, 33% des lits de réanimation et de soins critiques sont occupés par des patients atteints de Covid-19. Le nombre d'hospitalisations augmente actuellement.

Dans la région 716 personnes sont hospitalisées pour un covid-19 selon les chiffres de Santé publique France au mercredi 22 décembre 2021. C'est 66 patients de plus en une semaine. La Seine-Maritime est le département le plus touché avec 30 hospitalisations de plus en sept jours.

On compte 80 patients en soins critiques, soit 4 de moins en une semaine. On peut parler d'une situation relativement stable dans l'immédiat.

4 Normands sur 10 ont reçu une troisième dose

La décision du gouvernement de transsformer le pass sanitaire en pass vaccinal a poussé un grand nombre de personnes à recevoir la dose de rappel. En Normandie, plus de 1,1million des personnes ont déjà reçu une troisième dose, soit 40% de la population éligible (12 ans et plus).

Dans notre région, 92% des habitants ont reçu deux injections au mardi 21 décembre 2021, selon les chiffres de Santé publique France. Cela représente précisément 2 625 019 personnes.