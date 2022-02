Levée des restrictions : où en est l'épidémie de Covid-19 en France ?

Jauges, télétravail, masque : la France franchit un nouveau cap dans l'allègement des mesures sanitaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Ces mesures ont été décidées pour limiter la propagation du virus en pleine 5e vague et face à la multiplication des cas du variant Omicron notamment. La situation sanitaire est "en très nette amélioration" expliquait le gouvernement vendredi dernier. Alors où en est-on aujourd'hui ? Les contaminations sont-elles toujours élevées ? Qu'en est-il des hospitalisations ? France Bleu fait le point.

Des taux d'incidence toujours élevés, mais des "disparités régionales"

"Cela fait trois semaines que le nombre de cas décroît, c'est une tendance qui est installée, une excellente nouvelle", a jugé vendredi sur LCI Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'institut Pasteur et membre du Conseil scientifique. En effet, les contaminations au Covid-19 continuent de baisser depuis plusieurs jours. 142.253 nouveaux cas de Covid-19 détectés ces dernières 24h en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France mardi quand 235.267 nouveaux cas de Covid-19 avaient été recensés la semaine précédente.

Isabelle Parent, responsable pour les infections respiratoires et vaccinations au sein de l'agence sanitaire, explique tout de même qu'il faut faire preuve de prudence "sur l'évolution de cette épidémie". Selon elle, il faut noter que les "niveaux d'incidence restent élevés" et qu'il y a "des disparités régionales", mais aussi une décroissance "moins marquée chez les personnes de 60 ans et plus", plus vulnérables. En effet, les taux d'incidence restent à des niveaux très importants partout en France et particulièrement dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne ou encore la Haute-Vienne. Il est plus bas en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine ou encore à Paris. La situation s'est améliorée dans de nombreux départements comme dans la Somme et l'Oise, où la 5e vague est passée ou encore en Mayenne où le taux d'incidence est en nette baisse.

Pour Arnaud Fontanet, la situation actuelle permet de "progressivement lever les interdictions" mais "tout ça doit être proportionné par rapport à la menace qui reste sur les hôpitaux", et selon lui, la réouverture des discothèques ce mercredi semble "prématurée".

"Le virus sévit encore fortement à l'hôpital"

La pression reste encore forte à l'hôpital même si une baisse des hospitalisations semblent s'amorcer. En effet, toutes les données sont parties à la baisse. On dénombre 31.091 personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus contre 33.352 il y a une semaine. Même constat du côté des services de réanimation où 3.235 personnes sont admis en soins critiques contre 3.555 la semaine d'avant. 291 malades ont été admis en réanimation ces dernières 24h (ils étaient 320 il y a une semaine) et on compte 2.454 nouvelles hospitalisations (contre 3.060 il y a une semaine), toujours selon les données publiées par Santé publique France.

Le variant Omicron a certes provoqué des formes moins graves de Covid, synonymes de séjours moins longs à l'hôpital et d'un moindre risque de passage en réanimation, mais sa contagiosité a fait flamber les admissions. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, anticipait en début de semaine dernière "un impact sur le système de soins jusqu'à mi-mars". "Nous ne sommes pas au bout de la vague, nous sommes dans la vague", déclarait-il lors d'une audition au Sénat. "Alors que le virus sévit encore fortement, à l'hôpital, la fin des ultimes mesures de restriction ne signifie pas la fin de la prudence", a expliqué Gabriel Attal ce mardi.

Les décès, qui ont fortement augmenté depuis novembre, restent pour l'instant à un niveau très élevé, essentiellement chez des non vaccinés et des immunodéprimés. "Sur les sept derniers jours, l'épidémie a tué 2.000 personnes", a relevé vendredi le Premier ministre Jean Castex. 304 personnes sont mortes en une journée à l'hôpital, rapporte Santé publique France, contre 362 il y a une semaine.

"Nous avons une couverture vaccinale optimale"

53 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin, soit 78,7% de la population française totale, 38 millions de Français ont reçu la troisième dose :“Nous avons quasiment vacciné toute la population, y compris avec le rappel. Nous avons une couverture vaccinale qui est optimale" s'est félicité ce mercredi 16 février Olivier Véran sur franceinfo alors que le gouvernement conditionne la levée des restrictions sanitaires à l'amélioration des indicateurs et à une importante couverture vaccinale. "Nous nous poserons la question de désarmer progressivement les centres de vaccination", a ajouté le ministre. Cependant, il a également rappelé qu''"il y a des gens qui ne sont pas encore protégés”. Le ministre pointe du doigt le retard de la France dans la vaccination des enfants. Seuls 5% des enfants âgés entre 5 et 11 ans sont vaccinés. Il a tenu à rappeler aux parents qu'“avec le vaccin, leur enfant ne risque rien. Avec le Covid, il risque une forme grave.”

Nous sommes un des pays le mieux vacciné au monde - Olivier Véran, le ministre de la Santé sur franceinfo

La vaccination en France, au 7 février 2022 © Visactu

Le pass vaccinal pourrait d'ailleurs bientôt être abandonné dans certains lieux dès la mi-mars selon le ministre de la Santé. Pour le moment, ce pass est toujours en vigueur et les règles ont été durcies. A partir de ce mardi, pour conserver un pass vaccinal valide, la dose de rappel des vaccins contre le Covid-19 devra être réalisée au plus tard quatre mois après la fin du schéma vaccinal initial, sauf pour ceux qui ont contracté la maladie depuis. Selon les nouvelles estimations communiquées mardi par le ministère de la Santé, "moins de 4 millions de personnes sont susceptibles de perdre leur pass sanitaire" faute de rappel ou d'infection.

L'inconnue des variants

L'apparition de nouveaux variants pourraient également jouer les trouble-fête dans le pays. Un sous-variant d'Omicron, désigné par l'appellation BA.2, est scruté de près depuis plusieurs semaines par les autorités sanitaires. Devenu majoritaire en Inde ou au Danemark, il reste jusqu'ici minoritaire en France, mais augmente à l'échelle nationale. Il représentait 6,5% des contaminations le 31 janvier, selon des données préliminaires, contre 2% mi-janvier, selon Santé publique France.

Considérant qu'"une forme d'immunité collective s'est installée"(au moins onze millions de Français ont été contaminés par le nouveau variant Omicron, ndlr), Arnaud Fontanet a prévenu vendredi qu'elle "reste temporaire" et qu'"il faut quand même surveiller du coin de l'œil BA.2". Le ministre de la Santé, pas du tout inquiété par le sous-variant BA.2 "qui a le gout et l'odeur d'Omicron", estime cependant sur franceinfo que "s'il y avait un nouveau variant issu de Delta, d'Alpha ou de tous les autres vilains variants, on ne peut pas exclure d'avoir une vague un peu plus dangereuse".

L'apparition de nouveaux variants ne peut en effet pas être exclue selon Simon Cauchemez, chercheur spécialiste en modélisations à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, observant qu'Omicron était déjà "vraiment un extraterrestre". L'inconnue sur de potentiels nouveaux variants pousse le gouvernement à la plus grande prudence.