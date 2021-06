Covid-19 : où en est l'épidémie en Normandie à la veille de la troisième étape du déconfinement ?

C'est une nouvelle étape du déconfinement que tout le monde attend avec impatience. A partir de ce mercredi 9 juin, le couvre-feu passe de 21h à 23h. Les bars et les restaurants pourront accueillir les clients à l'intérieur avec une jauge adaptée.

On pourra se refaire une santé avant l'été ou se distraire. Les salles de sport, les casinos, les parcs d'attractions et les piscines couvertes, les centres de thalassothérapie et les fêtes foraines rouvrent à la faveur d'une forte amélioration sur le front de l'épidémie de Covid-19 en France.

Toujours moins de contaminations

L'épidémie continue de ralentir en Normandie comme dans le reste du pays. Le taux d’incidence est descendu sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Il est désormais de 74 cas dans la région.

C’est dans le département de l'Eure que le nombre de contaminations est le plus élevé avec 91 cas pour 100 000 habitants, suivi de l'Orne (84) et de la Seine-Maritime (73) et de la Manche (72). Avec 59 cas pour 100 000 habitants, le Calvados n'est plus très loin du seuil d'alerte qui rappelons-le est de 50 cas positifs pour 100 000 habitants.

Baisse des hospitalisations

Dans les hôpitaux normands, il y a moins de patients atteints du Covid-19. 895 personnes sont hospitalisées au lundi 7 juin selon les chiffres de Santé publique France. C'est 142 de moins en une semaine. Depuis le 19 mai, date de la réouverture des terrasses et des commerces, on compte 304 personnes hospitalisées en moins.

En Normandie, 126 patients sont actuellement en ranimation, soit 14 de moins en sept jours et 44 de moins depuis le 19 mai dernier. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 53%, légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière.

Un normand sur cinq est complètement vacciné

En Normandie, 22% des habitants sont complètement vaccinés. Plus de 1,5 million de personnes ont reçu une première dose de vaccin, selon les données de Santé publique France.