Covid-19 : où en est l'épidémie en Normandie à quelques jours de l'extension du pass sanitaire ?

Dès lundi prochain, le pass sanitaire sera obligatoire dans les restaurants, les bars, les foires, les avions et pour les longs trajets en train. Le conseil constitutionnel a validé jeudi l'essentiel du projet de loi du gouvernement. On fait le point sur la situation épidémique en Normandie.

A partir du lundi 9 août, il faudra présenter un pass sanitaire dans les restaurants, les bars, les foires, les avions, les TGV, train intercités et trains de nuit. Le conseil constitutionnel a validé jeudi l'essentiel du projet de loi du gouvernement pour faire face à la quatrième vague de l'épidémie.

En Normandie, on observe les prémices de cette quatrième vague. Le nombre de contaminations est reparti à la hausse depuis le début du mois de juillet à cause du variant Delta. Mais on est très loin des chiffres que l'on a connu au printemps.

Des contaminations en hausse

Dans notre région, le taux d'incidence est de 118 cas positifs pour 100 000 habitants au mercredi 4 août, selon les chiffres de Santé publique France. Il était de 14 cas seulement fin juin. Le variant Delta circule bien en Normandie. Mais il touche différemment chaque département.

C'est dans le Calvados que le taux d'incidence est le plus élevé avec 213 cas pour 100 000 habitants (17 cas fin juin), suivi de l'Eure avec 100 cas (12 cas fin juin), de la Seine-Maritime avec 98 cas pour 100 000 habitants (14 cas fin juin). Dans la Manche, le taux d'incidence est de 85 cas (8 cas fin juin). Enfin dans l'Orne, il atteint 63 cas pour 100 000 habitants (13 cas fin juin).

La situation se dégrade donc en Normandie. Mais cette dégradation est modérée comparée à d'autres régions comme Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, Occitanie ou encore la Corse où le "plan blanc" a été activé dans les hôpitaux.

Des patients plus jeunes en réanimation

Dans les hopitaux de la région, la situation n'est pas alarmante à ce stade. 419 personnes sont hospitalisées au mercredi 4 août selon les chiffres de Santé publique France, soit 21 de plus en une semaine.

52 patients sont actuellement en réanimation. C'est 15 de plus qu'il y a sept jours. Ils sont plus jeunes que la vague précédente. Près de la moitié des patients en réanimation ont moins de 60 ans.

Près de 60% des Normands complètement vaccinés

La vaccination se poursuit à un bon rythme en Normandie. Elle s'est même accélérée depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire le mercredi 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes, comme les cinémas, salles de concerts et de spectacles.

Au mardi 3 août, près de 2 millions de personnes sont complètement vaccinées en Normandie, soit 58.5% de la population. Toujours selon les données de Santé publique France, 2 315 133 personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 70% de la population.