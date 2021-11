Covid-19 : où se faire vacciner dans la Somme ce week-end ?

Pour faire face aux demandes de rendez-vous liés au rappel vaccinal contre le Covid, un point de vaccination sans RDV sera installé au marché de Noël d'Amiens dès ce samedi 27 novembre. Il sera installé au 6 rue Duseval tous les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 19h. Ce week-end du 27-28 novembre, 10 des 15 centres de la Somme sont ouverts : le CHU Amiens Picardie ; le centre de vaccination des pompiers à Amiens ; le centre de vaccination du pôle cliniques à Amiens ; les centres d'Abbeville, Crécy-en-Ponthieu, Pont-de-Metz, Roye, Péronne, Corbie, Albert. ce vendredi soir, l'Agence régionale de santé indique qu'au moins 2500 créneaux sont réservés pour la seule journée de ce samedi.

Deux centres de vaccination devraient rouvrir début décembre

Pour y faire face, les centres étendent leurs horaires, ouvrent plus de RDV : par exemple, le CHU d'Amiens double ses créneaux. Et puis, l'Agence régionale de santé prévoit de rouvrir début décembre deux centres : Friville-Escarbotin et Oisemont. Car l'ARS le dit : "Il faut être prêt dans la durée", selon sa directrice Hélène Taillandier. Avec le rappel pour tous les adultes, 352 000 Samariens sont éligibles à une troisième injection : c'est deux fois plus que quand le rappel était ouvert seulement aux 55 ans et plus.

Pour le moment, pas de pénurie de vaccin dans la Somme. Les autorités se préparent en tout cas à un pic de demandes courant janvier, soit 5 mois après l'obtention d'un schéma vaccinal complet pour une grande majorité de personnes.