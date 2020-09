Covid-19 : Paris a tous les indicateurs pour passer au rouge écarlate

Les autorités s'appuient sur trois critères pour faire passer une zone en rouge écarlate et décider de mesures plus restrictives encore. Un taux d'incidence - le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants - supérieur à 250 sur les 7 derniers jours, un taux d'incidence supérieur à 100 pour les plus des 60 ans, et au moins 30% de lits en réanimation par des patients atteints du coronavirus.

Paris coche toutes les cases, depuis ce mardi 29 septembre, assure l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France à France Bleu Paris. Le taux d'incidence est de 257, supérieur à 100 chez les plus de 60 ans et un peu plus de 30% de lits sont occupés en réanimation par des malades du Covid-19, selon les dernières données de l'ARS et de Santé Publique France.

Vers une fermeture totale des bars et restaurants ?

La capitale peut donc être placée à tout moment en zone d'alerte maximale au coronavirus. Car tous les voyants sont au verts pour passer au rouge écarlate. C'est le gouvernement qui prend la décision, sur la base de ces indicateurs, et en concertation avec la mairie, le préfet de police et les autorités régionales de santé. "Les discussions sont quotidiennes, nous assurent l'ARS. Et le consensus ne sera pas difficile à trouver".

Il faut comprendre, entre les lignes, que ce n'est qu'une question de temps pour que Paris rejoigne la métropole marseillaise et la Guadeloupe. Après la fermeture des bars après 22h, lundi soir, c'est une fermeture totale qui pourrait donc être prononcée et qui concernerait aussi les restaurants. De manière générale, tous les établissements recevant du public peuvent être amenés à fermer, sauf s'ils présentent un protocole sanitaire strict.