Covid-19 : pas besoin de pass sanitaire dans les centres commerciaux de la Vienne et des Deux-Sèvres

C'est ce lundi que le pass sanitaire obligatoire est étendu à d'autres lieux recevant du public en France. Mais dans le Poitou, compte tenu des "bons chiffres" de l'évolution de la pandémie de covid , il n'y aura pas besoin de pass sanitaire dans les centres commerciaux de la Vienne et des Deux-Sèvres.

Pass obligatoire y compris sur les terrasses

Partout ailleurs, en France, il faudra le présenter dans les bars, cafés, et restaurants, y compris sur les terrasses. Sauf pour la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés, les restaurants routiers et ferroviaires, les room services des hôtels et la restauration non commerciale comme la distribution gratuite de repas.

Dans les établissements de soins

Le pass sanitaire devient également obligatoire dans les foires, salons professionnels et autres séminaires ainsi que dans les services et établissements de santé, sociaux et socio-médicaux. C'est valable pour les patients accueillis en soins mais aussi pour leurs accompagnants ou les personnes leur rendant visite. "Cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins", précise le communiqué de la préfecture de la Vienne.

Dans les trains et les avions

De même, le pass sanitaire devient obligatoire pour tous les déplacements longue distance en transports publics interrégionaux : ça vaut pour les trains (TGV, Intercités et trains de nuit), les cars interrégionaux et les avions sur les vols intérieurs.

Dans les parcs d'attractions, les festivals, cinémas et salles de sport

Depuis le 21 juillet dernier, les lieux de loisirs et de culture devaient soit appliquer la jauge de 50 personnes maximum, soit imposer le pass sanitaire à l'entrée. Désormais, la jauge de 50 personnes est supprimée. C'est le pass sanitaire qui fait loi dans les salles de spectacle comme l'Acclameur de Niort, les parcs d'attractions comme le Futuroscope de Poitiers mais aussi les festivals comme celui des Soirées lyriques qui a lieu cette année les 10, 12 et 14 août à Sanxay. Enfin, le pass sanitaire devient également obligatoire dans les salles de sport et les cinémas.

À ce stade, compte tenu des indicateurs sanitaires stables dans le territoire, la préfète de la Vienne n’a pas décidé de mettre en place le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² du département. Même constat dans les Deux-Sèvres.