Covid-19 : pas de mesures sanitaires plus strictes d'ici la fin des vacances scolaires

Emmanuel Macron, Jean Castex et Olivier Véran lors d'un Conseil de défense, le 12 novembre 2020.

Un nouveau Conseil de défense se tient ce mercredi 17 février, dans la matinée à l'Elysée, mais il n'y a "pas de bouleversement à attendre" a indiqué un conseiller à franceinfo.

"Laissons un peu d'air aux français"

La zone B (Marseille, Lille, Strasbourg, Nantes), la dernière à être en vacances, reprendra comme prévu les cours lundi 8 mars. "Laissons un peu d’air aux Français", avance le conseiller joint par franceinfo, pour résumer l'état d’esprit de l’exécutif. La situation sanitaire reste tendue dans certains départements, mais le nombre de nouveaux cas de contaminations au Covid-19 continue de baisser lentement au niveau national. Il est peu probable que la tendance s’inverse en quelques jours. Cette stabilité dans l'évolution de l'épidémie pourrait justifier que le gouvernement ne change pas les restrictions en vigueur.

Jean Castex absent de la traditionnelle conférence de presse du jeudi

Signe qui accrédite la thèse du statut quo, le premier ministre Jean Castex ne participera à la traditionnelle conférence de presse du jeudi. Pas question pour autant de se montrer trop optimiste. "On reste dans un entre deux" rappelle-t-on à Matignon, même si certains au gouvernement imaginent déjà de premières réouvertures, au moins symboliques, dès le mois prochain. Un assouplissement par exemple pour les musées. "C’est un débat qui va monter, on va être forcé d’aller faire un allègement" selon un ministre. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé lundi sur LCI que deux expérimentations de concerts-test seraient menées en mars et en avril.