Covid-19 : pas de vague épidémique au sein de l'ADMR du Loiret selon son directeur

Face à la propagation du variant Omicron en France, le secteur de l'aide à domicile dit faire face à une situation extrêmement compliquée à cause de la "déferlante Covid". Si dans certaines régions de France le personnel a pu se mettre en grève, dans le Loiret, aucune vague épidémique ne déferle en ce moment sur les salariés de l'ADMR dans le département.

Une organisation pas bousculée

Sur les 210 salariés, quatre sont actuellement en arrêt maladie pour des cas de Covid. "C'est un petit décalage de conjoncture. La deuxième quinzaine de décembre a été extrêmement chargée, que ce soit chez nos salariés ou chez nos bénéficiaires, mais c'est nettement plus calme sur cette première quinzaine de janvier", explique le directeur de l'ADMR 45, Jean-Bernard Péaron.

Depuis un an et demi, les salariés du service à la personne ont les mêmes règles face au virus. De quoi faciliter les choses selon lui : "Des protocoles sont en place, les équipements de protection individuelle sont en place. Les salariés savent ce qu'ils peuvent faire ou pas faire dans telle ou telle circonstance."

En conséquence, l'organisation de l'ADMR du Loiret n'est pas bousculée. "On est dans une situation qui se rapproche d'autres situations qu'on a pu connaître quand il y a des gastro, des grippes, etc. La grosse différence est que ça fait quand il y a une grippe ou une gastro, on ne fait pas le traçage de tous les contacts à risque. Là, on le fait", explique Jean-Bernard Péaron.

Vigilance sur la fatigue mentale des salariés

Le directeur de l'ADMR 45 se dit donc "serein" face à la situation, mais "vigilant" à l'état de fatigue mentale de ses salariés dans les prochaines semaines : "Il faut qu'on soit attentif à ce que derrière, on n'en demande pas trop, trop longtemps. On en demande beaucoup. Il y a quand même un moment donné où il faut aussi relâcher la pression, sans quoi on use tout le monde."

Pour rappel, le secteur de l'aide à la personne fait partie de ceux soumis à l'obligation vaccinale depuis le mois de septembre.