Covid 19 : pass sanitaire, vaccination... France Bleu Lorraine vous répond

Le principe est simple : vous nous posez vos questions sur notre page Facebook, sous le post dédié, et on vous répond dès que possible dans cet article. Certains détails tombent au compte-goutte, d'autres doivent encore être précisés. Cette page sera régulièrement actualisée en fonction de l'arrivée de vos questions et des réponses que nous aurons glanées, ou des annonces du gouvernement.

Le calendrier du pass sanitaire

Vous êtes nombreux à nous demander des précisions sur les différentes dates d'entrée en vigueur du pass sanitaire. Tout va dépendre de la semaine prochaine : le projet de loi du gouvernement sera présenté en conseil des ministres lundi 19 juillet, puis débattu par le Parlement à partir du mercredi 21 juillet, jour d'entrée en vigueur, justement, des premières mesures. Ces dernières feront donc l'objet de décrets et seront immédiatement applicables : ça concerne notamment les lieux de culture et de loisirs. Plusieurs fédérations professionnelles ont néanmoins annoncé saisir le Conseil d'Etat pour réclamer l'abandon du pass sanitaire pour les parcs de loisirs, au moins un délai jusqu'au 15 septembre pour pouvoir avoir le temps de s'organiser.

Aurore souhaiterait des précisions sur la suite, annoncée "début août". Pour les bars, restaurants et centres commerciaux, les mesures sont annoncées pour le dimanche 1er août. Pour les transports longue distance, notamment les TGV, ce sera plutôt la semaine suivante, a annoncé le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, afin de laisser passer l'un des grands chassés-croisés des vacances. Là encore, tout cela sera confirmé lors de l'adoption du projet de loi par les députés et sénateurs.

Nany se demande si les auto-tests sont valables pour le pass sanitaire : non, il s'agit uniquement les tests PCR et antigéniques. Combien de temps sont-ils valables, se demandent Francis de Forbach, et Aurélie ? Selon les cas, on parle parfois de 48h, parfois de 72h, c'est encore flou. Le mieux c'est de tabler sur 48h, vous serez alors certain d'être dans le juste.

Julie dénonce une vaccination obligatoire déguisée pour les employés des cafés et restaurants : "Je ne vois pas mes équipes aller se faire tester tous les deux jours", nous écrit-elle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse : cela dépend des choix et des préférences de chacun. Stéphanie lui répond tout de même : "Les frontaliers ont bien été obligés de faire un test toutes les 48h !", et ça avait duré des semaines, à l'hiver et au printemps derniers. Le gouvernement a précisé que ces salariés d'établissements accueillant du public avaient jusqu'au 30 août pour se faire totalement vacciner.

Le pass sanitaire pour les adolescents

Ca a été l'une des grosses inquiétudes après la prise de parole du chef de l'Etat. On en a eu la confirmation le lendemain, face à la bronca : le pass sanitaire ne sera obligatoire pour les 12-17 ans qu'à partir du 30 août, pour ne pas gâcher les vacances en famille, et pour leur laisser le temps de s'organiser, puisque la vaccination pour les mineurs n'est ouverte que depuis le 15 juin.

Emilie (Longuyon) et Stéphanie (Metz) s'inquiétaient pour leurs filles, qui fêtent leurs 12 ans en ce mois de juillet : elles pourront bien aller à la piscine ou dans un parc de loisirs sans se faire tester toutes les 48h, à défaut de vaccin. Attention quand même, il va falloir anticiper pour la rentrée où là, le pass sanitaire s'appliquera.

Rassurez-vous aussi Laëtitia : les enfants de moins de 12 ans n'ont pas besoin de test PCR pour aller faire des courses dans un centre commercial, ils ne sont pas concernés par toutes ces mesures.

Céline, de Forbach, se demande s'il faut toujours l'autorisation des deux parents pour vacciner son ado : oui, les deux responsables légaux doivent signer le document. Si ce n'est matériellement pas possible, vous devez signer une attestation sur l'honneur selon laquelle le deuxième parent est d'accord. En revanche la présence d'un parent lors de la vaccination n'est plus obligatoire mais simplement recommandée.