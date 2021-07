Covid-19 : plus d'un millier de personnes défilent dans les rues de Limoges contre le pass sanitaire

Ce samedi 17 juillet, plus d'un millier de personnes ont défilé dans les rues de Limoges à l'appel d'un collectif de citoyens. Une manifestation pour dénoncer l'extension et l'obligation du pass sanitaire dans de nombreux lieux de vie suite aux annonces cette semaine d'Emmanuel Macron.

"Liberté, liberté !" Ils étaient plus d'un millier ce samedi 17 juillet à crier leur colère dans les rues de Limoges. Tous ces manifestants dénoncent l'obligation du pass sanitaire annoncée par Emmanuel Macron cette semaine, pour accéder aux lieux culturels, aux restaurants et autres commerces.

Certains manifestants ont brandi de nombreuses références à l'Allemagne nazi et à des symboles fascistes pour dénoncer "la mise en place d'une dictature sanitaire". Dans les rangs de la manifestation, tous se se sont déclarés contre l'obligation du pass sanitaire. "C'est contraire à ma liberté", s'alarme Julie. "Personne ne doit m'obliger à me faire vacciner pour rentrer dans un théâtre."

Soutien aux soignants

Autre annonce d'Emmanuel Macron, l'obligation de la vaccination pour les soignants et les métiers travaillant auprès des personnes à risque. Là encore, de nombreux manifestants sont montés au créneau. La femme d'Emmanuel est aide-soignante. "Je ne comprends pas pourquoi on l'obligerait à se faire vacciner. Mes enfants ne sont pas à risque, je ne suis pas à risque et ma femme n'est pas à risque. Là on va l'obliger à se faire vacciner ou à perdre son emploi alors qu'elle n'a pas besoin de ce vaccin."

Dans les rangs, si une majorité ne veut pas en entendre parler de la vaccination, d'autres se montrent plus mesurés sur la question. Nathalie, un masque sur le visage est en opposition avec certains manifestants : "Je ne suis pas là contre le vaccin. La vaccination est utile. Mais quand on commence à enlever des libertés, on sait quand ça commence et on ne sait pas quand cela s'arrête. Aujourd'hui, je ne veux pas de ce pass sanitaire. Ce texte de loi me dérange et je montre aujourd'hui mon opposition. Il faut nous laisser le temps, ce texte de loi est trop fort."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Plusieurs milliers de personnes manifestent ce samedi 17 juillet dans une dizaine de villes de France pour exprimer leur opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale contre le Covid-19. Des manifestations pour faire pression sur les parlementaires alors que le projet de loi doit être débattu dès mardi en commission à l’Assemblée nationale, avant un passage à l’hémicycle le mercredi puis au Sénat le jeudi.