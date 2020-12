Covid-19 : plus de 6700 infractions pour non-respect du confinement relevées dans les Landes

Gendarmes et policiers landais ont relevé 6755 infractions pour non-respect du confinement depuis le début de la crise sanitaire. Les Landais ont beaucoup plus respecté l'obligation de sortir muni d'une attestation dérogatoire de déplacement pendant le second confinement que pendant le premier.