Covid-19 : "Plus le temps passe plus le protocole devient illisible" dénonce le Snuipp dans la Loire

Alors que les syndicats enseignants appellent à la grève ce jeudi 13 novembre, Florent Joly, l'un des responsables du Snuipp de la Loire, dénonce ce lundi matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire le manque de préparation du gouvernement concernant la mise en place du protocole dans les écoles.

Les syndicats enseignants se préparent à descendre dans la rue ce jeudi 13 novembre. Un appel lancé notamment le Snuipp - FSU, qui dénonce la complexité du protocole sanitaire dans les écoles élémentaires depuis la rentrée des vacances de Noël. Actuellement, les enfants cas contact qui ont un camarade positif dans la classe doivent se faire tester trois fois en cinq jours (une première fois avec un test PCR ou antigénique et les deux autres avec des autotests). "Une fois de plus, en retour de congés, l'Éducation nationale n'est pas capable d'anticiper", juge Florent Joly, secrétaire CHSCT du Snuipp de la Loire, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi. "Plus le temps passe plus le protocole devient illisible."

Mieux anticiper la mise en place des mesures

"Il y a plein d'ajustements à mettre en place, notamment la fourniture des autotests qui n'a pas été si fluide que ce que le ministère voulait faire paraître. Ça demande de travailler en amont avec les pharmaciens et les pharmaciennes, puisque on a eu des cas où les livraisons n'ont pas eu lieu en temps et en heure. Certains parents ont eu du mal à se procurer gratuitement ces autotests", explique l'enseignant.

Si le Snuipp réclamait dans un premier temps le retour de la fermeture de la classe dès le premier de Covid-19 détecté "qui avait le mérite d'être lisible", il partage aujourd'hui la revendication commune des autres syndicats comme la CGT Education, l'Unsa ou encore Force ouvrière. "Il faut discuter en amont de ce genre de protocole, on sait que le pic épidémique arrive, ce n'est pas une surprise. Donc il faut travailler plus tôt et s'organiser pour anticiper la mise en place de ses mesures."

Selon Florent Joly, il y avait 137 classes sans enseignants ce vendredi. "Hors crise sanitaire, quand on a entre 10 et 15 classes dans cette situation, on demande plus de personnel à l'inspection académique", explique le secrétaire CHSCT du Snuipp de la Loire. "On voit que cette crise s'installe dans le temps, et montre aussi que c'est une question de moyens. Il faut recruter plus de fonctionnaires et pas des contractuels qui malheureusement ne vont être formés qu'une seule journée avant de prendre leur poste."