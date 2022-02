Covid-19 - Port du masque, jauges, télétravail : ce qui change ce mercredi avec la levée des restrictions

Terminé le port du masque en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis et le télétravail obligatoire : ce mercredi plusieurs restrictions mises en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sont levées. "On va respecter le calendrier qu'on a présenté aux Français, avec une levée des restrictions en deux étapes, c'est-à-dire le [mercredi 2 février] et ensuite le 16" février, a confirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mardi sur franceinfo. Malgré cela, "il faut rester très prudent" car "l'inversion de la tendance" des contaminations "est encore fragile", "qu'on reste à des niveaux très élevés" de circulation du Covid-19 et qu'"on sait qu'il y a des questions posées sur le sous-variant BA.2, qui est aussi très contagieux", a-t-il souligné.

Selon l'exécutif toutefois, la menace sanitaire est désormais limitée, le variant Omicron étant moins dangereux que ses prédécesseurs bien que nettement plus contagieux. "C'est un gros soulagement", a réagi auprès de l'AFP Sylvie Chauchoy, directrice du Zénith de Strasbourg, le plus grand Zénith de France. "On a quand même eu un genou à terre le 27 décembre" à l'annonce des jauges. "On est soulagé, on va retravailler mais maintenant, il faut qu'on vende de la billetterie, le ticket ne se vend pas actuellement. On a cette épée de Damoclès au-dessus de nous", a-t-elle ajouté.

Prochaine étape : le 16 février

La prochaine étape de levée des restrictions aura lieu dans deux semaines, le 16 février. À cette date, les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés.

La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports. D'autres pays européens ont déjà desserré fortement leurs restrictions, à l'instar de l'Angleterre et du Danemark. Dans ce pays, même le pass sanitaire n'est plus obligatoire.

Le protocole à l'école adapté au retour des vacances de février

Quant au protocole sanitaire à l'école, "on a annoncé, qu'il serait adapté à la rentrée des vacances de février et effectivement, on va travailler à un allègement, il ne s'agit pas de le renforcer", a indiqué Gabriel Attal sur franceinfo mardi. Le sujet sera évoqué lors du conseil de défense sanitaire prévu ce mercredi.

Deux options sont sur la table, a précisé l'entourage d'Emmanuel Macron lundi. Soit un allègement à compter du 21 février, à l'issue des vacances dans la zone B, soit un allègement à compter du 7 mars, une fois que toutes les zones seront rentrées. La première option paraît "plus logique", a-t-on indiqué de même source.