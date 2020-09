Covid-19 : pour le Préfet du Nord, "C'est une sorte d'Alien, le retour"

Le taux d'incidence ( nombre de cas confirmés pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants) s'élève à 64,3 pour le Nord contre 37 au 1er septembre.

La transmission du virus est particulièrement élevée chez les 20-30 ans (85,8). C'est pour cette raison que Michel Lalande, invité de France Bleu Nord, a tenu à s'adresser aux jeunes, en cette période de rentrée universitaire. Par leur sur-exposition, ils sur-exposent leurs parents et leurs grands-parents. "Si on veut pouvoir reprendre une vie festive, dit-il, il faut venir à bout de la maladie par la prévention. Chacun doit être conscient de sa responsabilité."

Parmi les mesures prises par le Préfet à la suite du passage en zone rouge, l'interdiction d'événements regroupant plus de 5000 personnes, sans aucune dérogation possible. Ce qui explique l'annulation de la fête des Berlouffes, prévue le 13 septembre à Wattrelos. La foire aux manèges de Lille se poursuit, quant à elle, normalement mais précise Michel Lalande "si l'on constate des dérapages ou un non-respect des normes sanitaires, je n'hésiterai pas à prendre d'autres mesures, pouvant aller jusqu'au confinement."

Dans le collimateur, les bars et restaurants de la MEL, la Métropole européenne de Lille, obligés de rester fermés de 00h30 à 06h pendant les quinze prochains jours. Plus de 870 contrôles d'établissements ont été effectués depuis la mi-août et ont donné lieu à 52 verbalisations pour non-respect des consignes et 10 mises en demeure de se conformer aux règles. Michel Lalande indique aujourd'hui que "la liste des fermetures administratives pour des bars va s'allonger dans les prochains jours".