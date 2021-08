Covid-19: pourquoi le Limousin est-il moins touché par la quatrième vague en Nouvelle-Aquitaine ?

Le Limousin est pour le moment moins touché par la quatrième vague de Covid-19, une nouvelle vague marquée par le variant Delta. Ce mercredi matin, en Haute-Vienne, le taux d'incidence est de 51 cas pour 100 000 habitants, il est de 119 en Corrèze. Des chiffres qui n'ont rien à voir avec les autres départements.

Pour Laurent Filleul, épidémiologiste et responsable de l'agence Santé Publique France en Nouvelle-Aquitaine, cette différence à plusieurs explications. "Tout d'abord, le brassage de populations avec les vacances joue un rôle important. On voit bien que sur la côte, le flot de touristes venant de plusieurs endroits a fait bondir les taux. En Limousin, ce brassage est moins important."

En Nouvelle-Aquitaine, les taux d'incidence sont très importants de la Charente-Maritime au Pays Basque. Sur toute la côte Atlantique, ils grimpent à environ 300 cas pour 100 000 habitants.

La population jeune particulièrement touchée

Avec la saison estivale et le relâchements des gestes barrières, les soirées et fêtes sont devenues des lieux de contamination importants. "Chez les 18/35 ans en Gironde, les taux sont très haut, souligne Laurent Filleul. On dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants. En Limousin, la population est un peu plus âgée que la moyenne."

Le Limousin a une population plus âgée avec un tiers de retraités. Le virus circule moins surtout que cette population est en grande majorité vaccinée en Limousin.