Coronavirus : pourquoi se faire dépister s'apparente à un parcours du combattant ?

A la traîne en matière de dépistage, la France a bien augmenté sa capacité de tests de diagnostic (RT-PCR), par rapport au pic de la pandémie en mars-avril. Désormais, plus d'un million de tests sont réalisés chaque semaine, soit environ 17 pour 1.000 habitants, davantage que la plupart de ses voisins européens. Il n’empêche que cela reste très compliqué de se faire dépister aujourd'hui dans le pays, les délais d'attente sont trop longs, entre sept et dix jours, que ce soit pour se faire tester ou avoir le résultat, d'où les files d'attente devant les laboratoires.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran a bien annoncé une priorisation des tests de dépistage pour les personnes symptomatiques, les cas contacts ou les personnes en possession d’une ordonnance, mais il le reconnait lui même : "Nous sommes confrontés à de réelles difficultés organisationnelles" et déplore "un embouteillage dans l'accès aux tests, surtout dans certaines grandes villes".

"Trop de gens prennent des risques et se font tester ensuite pour être rassurés." - Boris Loquet, président du syndicat PACA des Biologistes

Les laboratoires se disent débordés depuis fin juillet, date à laquelle les français ont pu se faire tester sans ordonnance. Des labos qui pour éviter la saturation ont mis en place des rendez vous auxquels viennent maintenant s’ajouter les cas dits "prioritaires", reconnait le Dr Boris Loquet, président du syndicat PACA des biologistes.

"Quand on a eu cette demande de priorisation par le gouvernement, on avait déjà 10 jours de retard à l’allumage du fait des rendez vous qui étaient déjà pris. Et il faut aujourd’hui qu'on réponde au fur et à mesure à la demande en respectant les cas prioritaires (personnes symptomatiques, cas contacts, personnes en possession d’une ordonnance ou personnel soignant) mais on est limité en termes de capacités de tests."

Le président du syndicat PACA des biologistes dénonce également ceux "qui se font tester plusieurs fois par semaine, voire par jour! pour essayer d’avoir des résultats plus rapidement ou encore les gens qui prennent des risques, ne respectent pas les gestes barrières et veulent ensuite être rassurés par un test.