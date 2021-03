Covid-19 : "Il faut pouvoir rouvrir les restaurants" le midi estime le patron des maires du Finistère

Alors que les annulations d'événements continuent, des élus de la pointe bretonne demandent l'adaptation des mesures sanitaires dans une zone plus épargnée par l'épidémie de Covid.

Les Jeudis du port sont annulés, tout comme le printemps des sonneurs à Brest. Et le Carrefour des communes et des communautés du Finistère qui n'a pas eu lieu l'an dernier n'aura pas lieu en 2021, mais en 2022 après l'élection présidentielle. 2.500 élus et exposants y participent, ce qui est compliqué en pleine crise du Covid.

Des maires tout de suite sur le pont

Il y a un an, c'était le premier tour des élections municipales. Les élus ont été aussitôt sollicités, entre confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu..."Cela n'a pas été simple car les maires qui ont été élus ne pouvaient pas être en place, les autres ne pouvaient pas partir. Cela fait 20 ans que je suis maire et je n'ai jamais vécu une période comme ça. Mais les maires se sont adaptés et ont été réactifs", se félicite Dominique Cap, le président de l'Association des maires du Finistère. "La capacité d'adaptation des élus a déjà été démontrée, avec la réouverture des marchés ou du littoral."

Vers une réouverture territorialisée des lieux culturels et des restaurants le midi ?

En Bretagne, le taux d'incidence augmente de 11% en trois jours. Même chose dans le Finistère, même si le taux reste deux fois moindre qu'ailleurs dans la région. "J'ai demandé à ce qu'on puisse travailler dans le Finistère, après les vacances d'hiver, sur la réouverture des cinémas, des musées ou des restaurants le midi avec des protocoles sanitaires. On doit pouvoir le faire de façon organisée dans des zones comme le Finistère. Il faut évidemment être prudent et le faire sous réserve que le taux d'incidence soit maîtrisé."