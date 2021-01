Covid-19 : premières vaccinations dans l'Indre ce mercredi à l'hôpital de Châteauroux

La campagne de vaccination contre le Covid-19 va débuter plus tôt que prévu dans l'Indre. Mercredi 6 janvier, vers 15 heures, les premières doses de vaccins seront administrées au service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux. Selon les informations de France Bleu Berry, entre 15 et 20 soignants de 50 ans et plus de l'hôpital de Châteauroux vont se faire vacciner. Il s'agit pour la plupart de chefs ou responsables de services qui souhaitent, à travers leur geste, montrer l'exemple et encourager le grand public à se faire vacciner.

Pour les professionnels libéraux, la vaccination débutera ce jeudi 7 janvier à partir de 18 heures, au centre de soins de suite et de réadaptation. À cette occasion, le docteur Thierry Keller, président de l'Ordre des médecins de l'Indre, devrait être le premier à se faire vacciner.