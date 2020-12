Covid 19 : quel protocole sanitaire pour les centres commerciaux ?

À l'aube des fêtes et trois semaines avant Noël, les centres commerciaux nantais espèrent voir leur fréquentation augmenter, après un premier weekend sans le "rush" espéré. Leurs commerces dit non-essentiels ont rouvert, mais le protocole sanitaire a été renforcé.

Encore loin de remplir la jauge

Les limites du protocole n’ont pas encore été testées pour le moment dans les centres commerciaux de la métropole nantaise. Par exemple, samedi, à Atlantis, lors de la réouverture, il y a eu, au plus fort, 5 500 clients simultanément à l'intérieur, pour une jauge de 7 000.

Il y a encore une marge avant la saturation de la jauge. Car si le protocole est renforcé d'une part - il faut désormais 8 m² par client au lieu de 4 m² - d'autre part, il y a des allègements : il y a une tolérance pour les familles (par exemple : un couple avec enfants ne compte que pour 1 client), les employés ne comptent plus dans la jauge et pour calculer la surface totale, plus besoin de soustraire l’espace que prennent les présentoirs.

La question du passage Pommeraye

Le passage Pommeraye n'est pas un centre commercial, il s'agit d'une rue couverte, mais une forte fréquentation des commerces peut créer une concentration de population. "Une galerie commerciale, vous venez pour faire la galerie commerciale, commente Nathalie Brucker, gérante de la boutique Byblos et membre de l'association des commerçants du passage. Nous, les clients ne font pas forcément le tour du passage Pommeraye, ils viennent d'un côté et sortent de l'autre."

Marquage au sol, dans le passage Pommeraye. © Radio France - Paul Sertillanges

Des marquages au sol ont été installés pour indiquer le sens de circulation et la distance à respecter lorsque l'on fait la queue devant un commerce. "Samedi, il y a eu un petit flou, poursuit la commerçante, car les gens ne voyaient pas les balisages et faisaient la queue en transversal. Avec la sécurité, on s'est organisé pour que les gens soient le long des vitrines. Voilà, ça se fait."