Coronavirus : Renaud Muselier propose le test gratuit pour les personnes "sur le chemin de la vaccination"

Encourager un peu plus les Français à se faire vacciner : c'est l'objectif du président de la Région PACA qui propose au ministre de la Santé la gratuité des tests de dépistage au Covid-19 pour toutes les personnes qui réalisent leur première dose de vaccin.

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a "proposé" dans un courrier au ministre de la Santé Olivier Véran de rendre gratuits les tests de dépistage du Covid-19 pour les personnes "sur le chemin de la vaccination". Dans ce courrier envoyé vendredi dernier au ministre, le président (désormais ex-LR) de la Région PACA "propose de rendre gratuits les dépistages quotidiens de toutes celles et ceux qui auront fait le choix de s'engager sur le chemin de la vaccination". Les tests seraient gratuits "entre l'injection de leur première dose et l'injection de leur deuxième dose".

L'un des objectifs : convaincre les saisonniers des stations de ski de se faire vacciner

Objectif affiché : favoriser un peu plus la vaccination pour ceux qui sont encore récalcitrants. "Ce choix de se faire vacciner doit être soutenu", fait valoir M. Muselier, en précisant que le coût des tests dans les cinq semaines séparant les deux injections peut aller "jusqu'à 900 euros".

L'une des populations ciblées pourrait être par exemple les travailleurs non-vaccinés et saisonniers dans le secteur du ski et de la montagne notamment. "Cette mesure permettrait d'apporter un soutien majeur à ce secteur important", ajoute le président de la Région PACA, "après les deux saisons noires vécues" par les stations et les villes de montagne de la région.