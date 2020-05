Covid 19 : rentrée à l’école du village de Lautrec : "un fonctionnement totalement différent"

Le maire de Lautrec, une commune de 1500 habitants dans le Tarn, entre Albi et Toulouse, enchaîne les réunions avec les professionnels de la petite enfance. Crèche, centre de loisirs, collège, école primaire. Chaque cas est différent. Et chacune des situations est un casse-tête.

Des parents qui renoncent

"C’est un fonctionnement totalement différent de ce qu’on avait avant", explique Thierry Bardou, qui doit tout bousculer et adapter tous ses services. Evidemment, le protocole de l’Education nationale a été étudié à la loupe. Les parents ont été sondés. Mais même l’effectif d’enfants présents le mardi 12 mai pose encore question. "Nous tablions sur 90% de présents la semaine passée". Mais les parents changent d’avis en voyant les contraintes qui seront imposées dans les écoles. Résultat, il manquera sans doute 10 élèves par classe le 12 mai. Et beaucoup de parents disent attendre le mois de juin pour "voir comment tout cela se passe."

Une cour d'école divisée en quatre

Dans la cour, les différentes classes ne pourront jouer ensemble. © Radio France - SM

Pour respecter le protocole de 54 pages fourni par l’Education nationale, il faut par exemple acheter de grandes poubelles, diviser la cour en quatre espaces pour que les différentes classes ne jouent pas ensemble. Bref, encore beaucoup de pain sur la planche.

Du côté de la directrice, rien n’est simple non plus. Christelle Terres raconte que son équipe a envie de reprendre mais se pose beaucoup de questions. "Le plus difficile, c’est la distanciation sociale. Dans les classes, nous allons espacer les bureaux. Mais dans les espaces -entre deux- comme les couloirs, les entrées, comment faire ? Comment faire pour que lors des récréations, les enfants ne se s’approchent pas les uns des autres ? Et plus les enfants sont petits, plus la question est sensible. Nous allons réfléchir à des jeux, à des mises en place. Mais c’est ce qui nous pose le plus de problèmes."

Le maire et la directrice qui s’attendent à devoir faire d’autres changements d’ici la rentrée du 12 mai.

Le maire enchaîne les réunions autour de la question de la rentrée. © Radio France - SM