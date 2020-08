Rentrée masquée pour les étudiants en médecine à Caen

Les bancs de la fac n'avaient plus étaient fréquentés depuis le mois de mars et l'entrée en vigueur du confinement entraînant la fermeture des portes des universités. Depuis la semaine dernière, les couloirs du pôle formation et de recherche en santé (PFRS) de Caen grouillent à nouveau. Quelques étudiants en médecine participent en effet à un stage préparatoire avant la rentrée universitaire. Ils étaient environ 300 redoublants la semaine passée et 300 nouveaux élèves ce lundi et mardi.

Une remise en route avant la reprise des enseignements dans les prochains jours détaille Manale Mangache, étudiante en troisième année et tutrice bénévole : "pour les doublants, on axe surtout sur des rappels de cours et de notions qu'ils connaissent déjà. L'objectif est de réactivé un peu toutes les connaissances acquises au premier semestre et qui sont un peu lointaine. Pour les "LAS" (licence en accès santé, ndlr), le but c'est d’acquérir des bases et de découvrir ce qu'est un cours à la faculté en amphithéâtre pour avoir la bonne méthodologie afin d'être efficace dès le jour de la reprise des enseignements." Un coup de pouce donné par 80 étudiants de deuxième année qui tout au long de l'année sont présent pour accompagner les nouveaux dans le cadre du tutorat.

Port du masque obligatoire et un siège occupé sur deux en amphi

Mais cette année, le stage préparatoire se déroule dans un contexte sanitaire particulier : celui de la propagation du Covid-19. "On a quelques règles supplémentaires à respecter en plus, explique Manon Legrand, vice-président de l'association du tutorat santé de Caen, notamment le port du masque qui est obligatoire dans toute la faculté. On a la chance d'avoir au "PFRS" de grands amphithéâtres qui nous permettent de respecter la distance sociale en laissant un siège sur deux vide." Cette pré-rentrée faisait figure en quelque sorte de test grandeur nature du protocole sanitaire décidé par l'université. C'est l'occasion d'observer la circulation dans le bâtiment, l'attente pour entrer dans la bibliothèque ou accéder au restaurant universitaire par exemple. "Les étudiants sont de futurs professionnels de santé donc ils sont sensibles à ces recommandations. Et ils les ont respectés dès qu'on leur a dit" conclut Manon Legrand.

Premiers cours depuis plus de cinq mois

Au-delà de ce retour un peu spécial à l'université en raison du contexte sanitaire, cette reprise constitue le premier contact des nouveaux étudiants avec l'enseignement depuis le mois de mars. De nombreux élèves étaient encore sur les bancs du lycée au printemps. "On était plus allé en cours depuis plusieurs semaines et là, on passe d'une classe de 30 à un amphithéâtre de 1.000 personnes" raconte Alexandre qui s'est inscrit en licence accès santé. "Notre cerveau n'est plus habitué à travailler, sourit Louise qui débarque à l'université. Participer à ce stage préparatoire, ça nous remet dans le bain." Les étudiants en première année de santé auront une réunion de rentrée ce mercredi 26 août avant le début des premiers enseignements le lendemain.